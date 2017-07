“Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t want, to impress people they don’t like.”

Where is the love?

עובד עובד עובד על עצמי חזק וזה קשהה!פשוט קשה!! אבל שמח כי יש לי אומנם קצת אנשים בחיים, אבל אלו שיש אני מודה עליהם כל יום. אלו שיש הם איכותיים באמת. שמח גם לדבר איתה, שיחות כנות, אמיתיות ועמוקות. היא באמת גורמת למוח המתנוון שלי לפעול במרץ. כיף לי. שמח שיש לי אחות מאמא אחרת חח שתמיד שם עוזרת ותומכת כל כך! פשוט שמח. הימים האחרונים עברו מהר, והרגיש לי צורך לכתוב אבל לא יודע על מה, מחוץ לחלון החדר שלי אתמול בלילה, חבורה של ערסים, צועקים ומדברים בשפה העשירה שלהם, ביחד עם הבנות האיכותיות שלהן, הידועות בכינוי החיבה המוכר; "פריחות", יושבים עד שעות הלילה המאוחרות ומדברים דברי טעם על המצב בעולם, ההתחממות הגלובלית ו.. לא, בעצם הם סתם עושים סמים יושבים על הספסל ונודרים נדרים אחד לשני על כל מיני שטויות. כן חברים וחברות, זה דור העתיד שלנו! גאווה. זה בדיוק הסוג הערסים שאגב מעורבים, ולא מוגבלים לעדה אחת. יש שם רוסים וקווקזים איתיופים ומרוקאים. "ערס" למרות הפירוש שלו מערבית, זו לא כוונתי. כוונתי במילה ערס זה בהתנהגות, בלבוש ודיבור ולא הכללה לגבי שום קבוצה ספרדים או אשכנזים אני לא מכליל. בקיצור זה הסוג,והם מסטולים מהתחת יושבים, שותים, מעשנים נייס גאי או איך שלא קוראים לזה היום, תערובת של עלים מרוססת בקנבי נואידים סינתטיים ולא אהיה מופתע אם דוחפים ובולעים גם כל מיני ממריצים וכאלה.. בדיוק סוג האנשים ובדיוק במצב הנפשי והפיזי לבצע פעילות פילתרו פית ולהתנדב מיוזמתם לעזרת המטרה החשובה של דילול אוכלוסיית העולם או אוכליסיית הארץ במקרה הזה. בעזרת כלים כמו לדקור, לפצוע, ללכת מכות וכו.. אני יכול להתערב שאם שכן כלשהו יהיה אמיץ מספיק או מצד שני טי פש מספיק כדי לרדת להתווכח איתם שיהיו בשקט. הם גם ידקרו אותו בלב או משהו. (כמו המקרה המצער בב''ש שערס פחדן ואפס דקר אבא לילד קטן שלא הצליח להרדם בגלל הרעש שעשו הבן אלף הזה וחבריו. וכשהאבא לאחר וויכוחים וצעקות מהחלון ירד למטה, הוציא הערס סכין שהביא עימו מבעוד מועד כי חלילה צריך להגן על עצמנו. ודקר את האבא בלב, דקירה אחת ורצח אותו בדם קר. נוראי.) לדעתי, זה מתפתח לרמות כאלה קודם כל בגלל עוני, שאשם בכך שהם נוטשים את התיכון בגיל מוקדם לעבוד או סתם ממשיכים את ה"מסורת" המכובדת של הוריהם או אחיהם הגדולים ולא מסיימים אפילו לא 12 שנות לימוד. מה שגורם לתוצאה הלא מפתיעה של עוני נוסף בגלל שהעבודות היחידות שמוכנות לקבל אדם ללא שום השכלה הם עבודות פח עם משכורת מינימום של המינימום ושעות מקסימום של המקסימום עם יחס מגעיל לעובדים וניצול ציני מכוער את הצורך שלהם במשכורת ובעבודה( שוב מכיוון שכל מקום אחר לא יקבל אותם) שנית החוסר ביצים של המשטרה שעסוקה במלחמת חורמה כנגד האנשים המסוכנים ביותר, אלו שמעל הכל מסכנים מיליונים של ישראלים יום יום שעה שעה. כן כן, מלחמת חורמה כנגד מגדלי עציצים! ומגדלי עשבים! לא פחות! אם היה ניתן להצדיע כאן דרך המסך למשטרה הייתי הראשון לעשות כן! וגילוי נאות, נכון שאני בעד לגליזציה של הסמים הקלים או לכל הפחות דה-קרימינליזציה(אי-הפללה) שלהם. אך אני בהווה אינני מעשן ואינני מתכוון גם אם יהיו חוקיים, וע דיין אני בעד. היתרונות של מהלך שכזה אדירים ועצומים בהשוואה לחסרונות. אך זה נושא בפני עצמו. וכך במקום להלחם בערסיות שרק גודלת כתופעה, וסמים רעים וגרועים בהרבה שרצים שם, לדוגמא כל הקטגוריה של "סמי מעבדה" או "סמי מעצבים", שהם כימיקלים שמדמים השפעות של סמים כאלה ואחרים שאינם חוקיים עוד, הכימאים משנים את ההרכב הכימי של החומר במעט וכך "עוקפים" למעשה את פקודת הסמים שאומנם מציינת את שם החומר הקודם אך לא את החדש, ועד שרשויות החוק מוציאים דרך הבירוקרטיה המסורבלת את הסם החדש מהחוק ומכניסים אותו לפקודת הסמים, הכימאים כבר עמוק בסם הבא שלהם, וכך זה משחקי חתול ועכבר שהמפסידים העיקריים הם אנחנו, הציבור. שמקבלים רעל טהור בקיוסקים מכיוון שעדיין לא יצא מהחוק ומצד שני נקנסים ונשפטים על כל ג'וינט מסכן. ואחרון והכי חשוב, ההורים שלהם. נכון אני יכול להעיד אישית שחלק מהערסים האלו הם ילדים להורים איכותיים שפשוט עובדים ללא סוף והילדים שלהם התדרדרו ב"שכונה" ומהסביבה לדברים הללו. ובכל זאת רובם הם ילדים בורים(שלא באשמתם) להורים בורים עוד יותר שמגדלים אותם להיות בהמות חסרות התחשבות, צעקניות ועברייניות. וזה מצער שזה הוא הדור שגדל במדינה! וברור שזה רק חלק מהדור שיש בו בוודאות גם המון נורמלים ותרבותיים ותותחים, ועדיין זה עצוב שגדלים כאן ילדים שכאלו. מהרהר, יגואר People killin', people dyin' Children hurt and you hear them cryin' Can you practice what you preach? Or would you turn the other cheek? Father, Father, Father help us Send some guidance from above 'Cause people got me, got me questionin' Where is the love (Love)

