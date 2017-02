“Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t want, to impress people they don’t like.”

2/2017

בגידה באמון

אני לא יודע מה עוד יכולתי לתת? האמת אחרי שחצי לילה חשבתי על זה עם עצמי, נתתי הכל. לא פעם אחת! פאקינג פעמיים!! כן, מה לעשות יש כאלה שתמיד ינטשו ספינה טובעת. רק שהספינה הזו, לא טובעת. היא רק עוגנת לתיקונים ושיפצורים, יש בה הרבה בלאי גם אם היא דיי חדשה. ובכלל אם אדם היה חשוב לי הייתי מקבל אותו בשמחה גם עם רק אחת חצי עין וזנב. אני לא מסוגל להבין את זה באמת שלא, איך אפשר לזרוק תקופה ארוכה כל כך לפח בגלל כמה רצונות גשמיים? שגם הם כולם היו נענים אם רק.. או להפך איך אפשר להחזיק אדם כל כך הרבה זמן סתם. כשאין באמת רצון, כשאין באמת כלום? האמת כבר לא בטוח מי אחד מהשתיים. מרגיש כמו פלסטר זמני שהיה שם לעצור את הדימום אבל ברגע שהתיישן מורידים וזורקים לפח. לא שזה משנה עכשיו. אבל זה פשוט מכעיס.. הרבה כעס ועצב מגולגלים זה עם זה, הולכים מכות מי חזק יותר. והכי הכי גם אם הכל היה נסלח וזה לא, לפגוע באמון שכל כך ניסיתי לבנות מחדש? ולא סתם לפגוע, למעוך ולנפץ? כשאמון זה אחד הדברים שכל כך חשובים לי. " if it happens once it's a mistake. if it happens twice it's a choice מה שכן עם כל הקושי רק אצמח ממנו, אם יש דבר שנותן לי עוד כוחות קדימה זה בדיוק זה. אנשים שבוגדים באמון שלי.. בפסיכולוגיה של האדם יש משהו מעניין, אדם אוהב לנצח, חלקנו אוהבים מאוד. אבל להפסיד מבחינה אבולוציונית אנחנו שונאים פי כמה! להפסיד בתקופות הפרימיטיביות שלנו היה משמעותו אולי אפילו למות. לא סתם אומרים "כשאתה מרגיש שאתה רוצה להרים ידיים, תזכר באלו שרוצים לראות אותך נכשל" אני אכאב, ואתגבר ואז אמשיך הלאה. מגיע לי יותר טוב, והיא זו שפספסה כאן בענק הזדמנות למשהו באמת מיוחד, אבל כשהיא תבין את זה אני כבר אהיה רחוק. אהיה בהפלגה הבאה שלי, אהיה עם כאלו שלא ינטשו כשהזמנים קצת קשים וכשיש סופות וסערות. ההפך הם יאחזו בחוזקה. כמו שאני הייתי עושה במצב ההפוך. משהו בי לא בסדר שלמרות כל זה עדיין אכפת לי ממנה? אם יש מבחן אמת שיכולתי לתת לעצמי כדי לדעת אם מה שאני אומר לאחרים תקף גם אלי סוג של "נאה דורש נאה מקיים", זה בדיוק מה שקרה. ועדיין אין לי ספק בכלל שהכל לטובה. וכמו שאני שמח לקבל את המתנות בחיים האלו צריך ללמוד להודות לא פחות גם על הקשיים. הקשיים הם שיעורים שרק לנו היכולת להחליט אם ללמוד מהם לעתיד טוב יותר או להכנס לתוך בועה של עולם אכזר, ולחזור עליהם שוב ושוב. את השני כבר ניסיתי, הגיע הזמן ללמוד להודות גם על הרע. אז תודה. עם כמה שכואב לי כרגע. וכמה שהתנפץ לי האמון בשניות. אני לא מוותר על בני אדם, ולא אפסיק לתת אמון. יש כאלה שהוא באמת מגיע להם!!! כנראה שלה' יש תוכניות טובות יותר בשבילי. וכל התלאות שהוא העביר אותי בחיים הן כדי לבנות ממני אדם טוב יותר. חזק יותר. חכם יותר. אדם שיוכל לתרום ולתת לאחרים. ובעיקר להיות עם משמעות בחיים האלו. מצפון נקי, לב כואב יגואר I remember when I remember, I remember when I lost my mind There was something so pleasant about that phase Even your emotions had an echo And so much space Hmm mmmm And when you're out there Without care Yeah I was out of touch But it wasn't because I didn't know enough I just know too much

