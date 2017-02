2/2017

הוא היה בטוח שהוא בלתי מנוצח, שהוא יודע הכל הכי טוב ובטח שטוב יותר מכל ה"מייעצים" שמסביב, אך דבר אחד הוא לא ידע ולחוסר מזלו היה זה הדבר החשוב ביותר.

באותו הרגע הכל היה נראה קסום, השמיים היו כחולים בצבע כחול עמוק וזוהר השמש מלטפת את העור ומחממת בדיוק במידה המספיקה לא חם מידי שמתחילים להזיע, אלא ממש ממש במידה! והרוח עם הבריזה מהים השלימה את התחושה וההרגשה הקסומה שהוא היה שרוי בה. חוף, ים, בריזה ושמש.

הוא התיישב בנוחות על השמיכה הישנה שהייתה שלו בעבר, שידעה זמנים יפים במיטתו, אך עכשיו היא רק שמיכת חוף כזאת, שנזכרים בה רק כשנוסעים לים ומיד לאחר מכן שוכחים ממנה שוב.

הוא ישב, ישב ובהה בגלים המתנפצים, בילדים שצוחקים ומשחקים וחשב לעצמו כמה נפלא היה הגיל הזה, שהעולם מתפרש כמו שהוא בצורתו התמימה ביותר.. בלי רוע ושנאה בלי טרור וגזענות בלי "שחיטה הומאנית" ופיטום אווזים בלי שום דבר, רק טוב נצחי.

תוך כדי הבהיה משהו לכד את עינו והוציא אותו מן הבועה שנכנס אליה בחשיבה שהעמיקה יותר ויותר, זו הייתה חברתו ששאלה אותו "על מה אתה חושב כל כך לעומק?"

היא הכירה אותו כמו את כף ידה, לפחות כך היא חשבה לעצמה, הוא אומנם היה טיפוס שהחיים שלו היו מן שגרה אינסופית וחוזרת על עצמה ולמרות שכולם והיא ביניהם היו בטוחים שהוא הכי צפוי שיש, הוא לא היה.

היא הייתה בשבילו הכל, יפייפיה, עם עיניים ירוקות בצבע ירוק עמוק שכזה מהגוונים שגורמים לכל אדם ללכת לאיבוד בעיניים המדהימות שלה.

לא סתם הוא איבד את עצמו כבר בפעם הראשונה שראה אותה ואולי זה קרה כי היה באותו הרגע מסטול?, אך זה לא משנה את העובדה שהיא הייתה משהו מיוחד במינו.

מעבר למראה החטוב והספורטיבי, השער האדמוני מעט והעיניים הירוקות היא הייתה טיפוס טיפוס, כזאת שלא מפחדת מדבר, כזאת שאוהבת את האנדרנלין שבספורט אתגרי וגם את אומנות והמשמעויות הנסתרות שמאחורי הציורים הסוריאליסטים של סלבדור דאלי. היא הייתה מלאת ניגודים שכזאת, היא הייתה כזאת, כזאת מיוחדת! כך חשב לעצמו עוד בפעם הראשונה ההיא שהוא ראה אותה.

עוד לפני שהכיר אותה לעומק כבר ידע זאת שהיא לא כמו כולן.

ועכשיו, עכשיו בחוף הים שהוא יושב והיא שמה את ראשה על רגליו ושוכבת על גבה, מחזיקה בידה ג'ויינט דלוק, לוקחת שאיפה מחזיקה בריאות בנושפת את העשן לפנים שלו וצוחקת, היא יודעת שהוא לא אוהב לעשן לא רק סיגריות גם גראס וחשיש ועדיין שמחה להציק לו בכל הזדמנות,

הוא מוריד את הראש אליה ונותן לה נשיקה, כאילו מקבל בשמחה כל הצקה שלה.

הוא הרגיש מבורך, כאילו יד האלוהים נגעה בו. הוא לא האמין שבחורה מדהימה כמוה באמת נמצאת איתו כרגע, הוא לא ידע מה היא מוצאת בו הרי הוא לא מוצא בעצמו דבר.

הוא היה שמח מכל רגע שהיא במחיצתו, כל חיוך שלה היה בשבילו כמו פרץ אנרגיה ואושר, כשהיה מדבר איתה בטלפון או הולך איתה ברחוב, היה חושב לעצמו כמה שפר עליו מזלו מכולם, כל הבחורים שמתחילים איתה, כל אלו שמנסים להקסים אותה ביום יום מכולם היא בחרה בו, הוא היה פשוט מכושף.

המבט שלה כשהיא מתעוררת בבוקר, והצורה המקסימה שהייתה מכינה את החביתה מקמח חומוס בצורת לב, היא גם הייתה טבעונית, כמוהו..

אפילו הדרך בה הייתה מצחצחת שיניים בבוקר הקסימה אותו והוא היה קם ומחבק אותה מאחור ושם ראש על הכתף שלה ולוחש לה באוזן כמה היא מושלמת בעיניו.

והגניחות שלה! הגוף שלה! וואו!! הכלי שלו היה מזדקר רק מלהזכר בה, רוכבת עליו בפראות, גונחת.. והיא הייתה שלו!! שלו!!! איך רצף החיים חסר המזל שלו הביא אותו למקום הזה שבחורה מדהימה כמוהה הייתה איתו ביחד? הוא לא ידע אבל גם לא חשב על זה מידי, הוא התמקד בלחיות את הרגע!

אבל באותו היום בחוף הוא כבר לא היה בטוח בכלום, לא במי הוא וכבר לא מי היא. הוא התחבט בכך ארוכות, לילות ללא שינה שהשאירו עליו חותם בדמות שקים שחורים מתחת לעיניים.

אותו היום בחוף הייתה הפעם האחרונה שהם היו ביחד, הפעם האחרונה שהרגיש את השפתיים הרכות שלה והפעם האחרונה ששקע בעיניה והתמלא שמחה מחיוכה.

כי באותו היום הוא חזר הביתה, וכשיצא מהבית זה כבר היה בתוך שק שחור על אלונקה. הוא לא השאיר שום מכתב, אף אחד לא ידע מה עבר במוחו ברגעיו האחרונים.

אף אחד לא ידע שבנשימותיו האחרונות הוא דמיין אותה, מאושרת, מחובקת, עם מישהו אחר....





when I compliment her she won't believe me And it's so, it's so, sad to think that she don't see what I see But every time she asks me do I look ok,

I say When I see your face, there's not a thing that I would change Cause you're amazing, just the way you are

And when you smile, the whole world stops and stares for a while Because girl you're amazing,

just the way you are.