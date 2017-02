2/2017

לא מבקש הרבה, לא מבקש הרבה בכלל. מבקש להרגיש נורמלי.

אבל העולם כמו העולם לא פועל ככה, כי למה שיהיה לך טוב אם יכול להיות לך חרא? זו תחושה שמשהו או מישהו כל הזמן דוחף אי שם שכל דבר שיכול להדפק, ידפק! מרפי?! זה אתה?

העולם שלנו לא הוגן זה ידוע, הדבר היחיד שנותן לי כח זה האמונה הטוטאלית שהכל לטובה ושיש קארמה בעולם, שהעולם עגול ואם אתה עושה חרא, אתה תקבל את החרא הזה בסופו של דבר לפנים, גם אם עשרות שנים אחרי. זה מעודד, קצת.

בנוסף אני מנסה לעשות מה שאני יכול כדי להרגיש עם עצמי טוב, הפסקתי לעשן, אני טבעוני, משתדל להתאמן תדיר, לאן עוד? מה עוד?

לא יודע.. בא לי להעלם באיזה אי או מדינה אחרת, אולי חוף בתאילנד באחד האיים ופשוט לחיות שם את חיי, בלי דאגה, בלי כאבי ראש, בלי עומס נפשי ובלי כלום. ושהעולם יזדיין.

וכמובן גם זה לא אפשרי, במקום זה יש אפשרות מאוד "דומה" וזו עבודה כמו כלב 12 שעות ביום בשביל שכר מינימום, כי בשביל שאר העבודות מסתבר שאני לא מוכשר מספיק.כזה תענוג. ואני עוד חושב לברוח.

למרות כל החרא ויש שפע ממנו, אני נשאר אופטימי. הידיעה שהכל לטובה מחזיקה אותי, כל פעם שאני נופל אני קם מחדש, כי אין ברירה, מה לעשות להרים ידיים? לא יודע.

ובכל זאת תאחזו בטוב, אומנם הוא מועט אבל בחלט קיים.

פוסט פריקה

יגואר





I feel the weight of the world on my shoulder

As I'm gettin' older, y'all, people gets colder

Most of us only care about money makin'

Selfishness got us followin' the wrong direction





Wrong information always shown by the media

Negative images is the main criteria

Infecting the young minds faster than bacteria

Kids wanna act like what they see in the cinema





Yo', whatever happened to the values of humanity

Whatever happened to the fairness and equality

Instead of spreading love we're spreading animosity

Lack of understanding, leading us away from unity





That's the reason why sometimes I'm feelin' under

That's the reason why sometimes I'm feelin' down

There's no wonder why sometimes I'm feelin' under

Gotta keep my faith alive 'til love is found