10/2017

שיחת טלפון

היום צלצלתי לער"ן - עזרה ראשונה נפשית.



לחלוק משהו שיושב עליי כבר זמן מה ואוכל אותי מבפנים.

התייעצתי, הצגתי את הדברים שגורמים לי לאבד את השפיות שלי למי שענתה,

וקיבלתי את העצה הבאה -

או שתסיים את זה עכשיו, ותסבול כמה חודשים ויכאב,

או שתמשיך, ותמשיך לסבול כל הזמן.

אני אוהב אותה. אני יודע שאני אוהב אותה, כי כואב לי לחשוב על ההרגשה שהיא לא תהיה בחיים שלי יותר. אם היא אוהבת אותי - אני כבר לא יודע. מצד אחד זה מרגיש אמיתי, ומצד שני היא כבר שיקרה בעבר, ומי שמשקר פעם אחת ממשיך לשקר.



המוח שלי מכוונן על רגרסיה קיצונית לגיל 16, כשהייתי פוגע בעצמי כדי להתמודד עם כאב נפשי,

עם הדקירות בחזה שלא משחררות כבר כמה חודשים,

לפגוע בעצמי, כי זה כל מה שהיה מסיח את דעתי מההרגשה שהלב ממשיך להתפורר לרסיסים, אפילו אחרי שנשבר.



אני כבר לא יודע מה לעשות.

מה אני בשבילה,

מה היא בשבילי,

מה אנחנו בכלל.



היה לנו טוב כשלא ידעתי כלום, כשהייתי תמים.











אני לא יכול יותר.

נכתב על ידי Me and only Me~ , 25/10/2017 12:26