יושב בתוך מחשך עיניי אחרי כמה נאים עד שיהיו לי עגולים על הפנים את treating I when me hi בשיעור אנגלית אנחנו למדים שלפועל טו טריט יש מור than 1 מינינג and more than one trick ודברים אחרים שידעתי ברם עולים 13,500 שקל אקדמיקלי ספיקינג את מטפלת ומתייחסת ואין תחליף להתייחסות נשית אישית כשתמיד לילה קר בחורף למזג האוויר הזה קוראים קרה הגיגים ממך לפעמים מקשים אותי רגשית מהבחינה שאני צריך להקשיח את הצורה הגשמית שלי שתישבר כמו מבול על מדרכה זה מה שנקרא בפסיכולוגיה חיזוק חיובי, את עושה משהו שמושך אותי אז אני משבח אותך כדי שתעשי אותו שוב, זה עוד יידע שעולה 13,500 שקלים אבל מצד שני יש לי ויקיפדיה אני שולף את הגומייה שאוגדת כוורת שערות מצייר בנשיפה את אבן הטוף השרופה ושכוב עם מצת שופליפטינג maternal מטיריאל עכשיו זה כבר קשה לכתוב וכל מילה היא חציצה של היד בין משטח מרוצץ לגחון של פוחלץ האבק מתחוור סביבי עם כל שיעול לפעמים כמו בשיר של פרנקי ואלי וארבע העונות I can't take me eyes off of you But now עיניי רפות וחסרות מיקוד עיניי כמו עיניו של מישהו שהGF שלו דרכה על עדשותיו אחרי שאכלו עדשים כתומות ולא טעימות החזקתי לך את היד וישנת לצדי בחולצה ארוכה בחרנו לי לוק חדש אני הולך להיות ספיידרמן הקול שלך סדוק הגוף שלך פולט כל-כך הרבה חום אמר מנואל למיה אי פעם אי שם אבל הקול שלך עדין וסדוק כשאת יושבת אצלי בפרוור על מיטה מתנסכת בכובע ציירים וכותבת דברים אם הייתי רוצה להתחיל איתך הייתי אומר לך שיש לך בשפתיים הרבה רבדים עם עיני גולות במלכודת לאוגרים אני מסתכל לך בפרצוף כשאת עוצמת עיניים ואני מתקשה לקבל פירוש מילולי לצמרמורות צבעוניות when i physically need you אבל הלילה ארוך ונימוח והבוקר רך לפכוח עיניים ולרצות להישאר ברגע כשכך

נכתב על ידי stalker searching dignity , 28/12/2016 02:33