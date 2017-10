מלאו כאן את כתובת האימייל

10/2017

OVER זה סימן להתחלה חדשה (חלק א')

ביוטי וגיזר לקחו יוזמה (כיוון שמדובר בעצלנים) אז הם גררו את השאר אל חדר הכושר בעיר. כל מה שאני מרוויח, משקיע, נעלם! האם הם יקחו את העניין ברצינות לשם שינוי? אנו רואים את ביוטי בעלת השיער הורוד יחד עם גיזר בעל שיער לבן ופרוע, עומדים בכניסה לחדר הכושר, יחד עם ג'לי ג'יגלר דון פטש (שהוא נמוך עגול עם קוצים, דמוי שמש) ובובובו (אדם עם אפרו ומשקפי שמש. גזעי) הם מביטים על ביוטי וגיזר ולא מבינים מה הולך. "אל תבהו בנו ככה. אני מרגישה שהחלום הזה שחלמתי לא סתם, יש לו משמעות". ביוטי אומרת. "טוב נו" בובובו ג'לי ג'יגלר אומרים יחד, ובלית ברירה נכנסים. "לא נעים לי עם זה". גיזר אומר וביוטי נותנת לא מכת שטות בראש ונכנסת לשם. גיזר נאנח ואומר "אם רק הייתי יודע מה עשיתי". בינתיים OVER בעל שיער אורך לבן יחד עם הגבות. אוזניים מחודדות, מצויד במספריים גדולות ולא רגילות על גבו. נמצא בבית קברות נטוש באיזור ממלכת השיער. הוא מסתובב שם באיזור השקט והאפרורי המקפיא, לצלילי ינשופים. מתוך האדמה ממש מאחורי גבו של OVER חופר החצה זומבי חסר פנים. הוא עוקב אחר צעדיו של OVER. הוא ממשיך בצעדיו ללא מושג, לפתע בפתאומיות הוא מבצע טלפורט ומגיע מאחורי הזומבי שנקפא במקום. "אז אתה באמת חשבת להחדיר את השיניים שלך לבשרי? אה?!" הוא אומר בקול שקט אך מקפיא, כשידו מונחת על כתפו של הזומבי. "אתה זומבי עלוב אך אני יכול למצוא בך תועלת". ומלקלק את פניו של הזומבי, ומתחיל לצחוק לו צחוק מרושע. אנו רואים את ג'לי ג'יגלר מנסה להרים משקולת שנוחתת עליו ומעיפה את עניו, והוא עם לשון בחוץ תקוע. "עזרה!" אך השאר סביבו עסוקים. בינתיים בובובו ודון פטש ניגשים למזנון. "אז מה תזמין בו? אני אלך על צ'ורוס"! דון פטש שואל את בובובו כשהם ניצבים מול דלפק המזון. בשלט "אכול בריא, זה לא מבחיל". בובובו מתלבט. בינתיים החכרוב שמאחורי הדלפק מביט בהם בחסר סבלנות. "נו! אתם מזמינים?! אגב אין צ'ורוס!" הוא משיב. דון פטש מתרגז "מה זאת אומרת?! אני הספק שלכם! מה עשיתם לצ'ורוס"?! דון פטש מרים את קולו. הכרוב משיב לו בהתנשאות "זה לא בריא. חוץ מזה זה לא נמצא תואם לנהלים שלנו, ואנשים פה קיבלו בחילה". תגובתו מרגיזה בעוד יותר את דון פטש. "פה בו הולכים"! הוא הולך מהמקום בעוד בובובו מתלבט. "מה עם שוקולד דיאטי קיים"? הכרוב בוהה בובובו בעיניים גדולות ומופתעות. ג'לי ג'יגלר עוד נמצא עם המשקולת שמוחצת את גופו. "הצילו"! הוא קורא לעזרא בקול חנוק. בינתיים ביוטי וגיזר בבריכה לבושים בגד ים לאחר שחייה. "אפשר לשאול מה יש לך נגדי היום"? גיזר שואל, וביוטי מביטה לצד בנזיפה. "כלום"... גיזר במבט מבולבל. במפקדה מרחפת לה מעל לבית הקברות, בין עננים אפורים, ועטלפים מרחפים סביב. רואים שני חיילים חסרי הכרה. OVER מחייך שבקצה המספרים שלו יש דם. "הייתם חייבים להתנגד? טיפשים"! הוא חושף את הניבים שלו. ומתקדם. הוא נכנס לתוך חדר חשוך ומסתורי. בו רואים מישהו עם פנים חשוכות. "עבר זמן רב". הדמות המסתורית אומרת. "לקח לי זמן למצוא את הדרך לעולם החיים. והפעם כדאי לך להיזהר, כי אחרי שהחבורה טיפול לידי שוב".... OVER מתחיל להגיד בתוקפנות אך אותה הדמות לא נותנת לו לסיים את דבריו. "שמעתי איומים מגרועים יותר"! OVER מחזיק את עצמו מלפלוט זעם מה שגורם לו לטיק. "אתה עוד תראה, או שלא. כי אני אחסל אותך". מהזעם נחשף חיוך. "קודם תעשה ואז נראה". לפתע נזרק לכיוון הלב של הדמות המסתורית אולר. "עשיתי". OVER משיב עם חיוך מסופק. "או שעשינו"... פניו של אדם עם משקפי שמש נחשפת שניהם מתחילים לצחוק, והדמות המסתורית גוססת למוות.

