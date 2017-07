יוצאים משליטה

7/2017

ביוטי:

'ברוכים הבאים לפינה הכי "ביוטי" שיש בבלוג הזה! ובכן, אני ביוטי.

ואני המנחה והמארחת (כאילו מה?)'

רובי:

'סליחה שאני קוטעת לך את המילות פתיחה, אבל מחכים לנו אורחים'

ביוטי:

'אורחים בהפתעה? זאת תמיד הפתעה שמוכת צופים. ובאמת שלא תכננו כלום היום.

מעניין מי אלה?, טוב רובי תעלי אותם אל הפוסט'

דון פטש:'הגענו אל מלון "ביוטי" שמענו שהמלון מפנק במיוחד'

בובובו:'כמה זמן לחכות לארוחת הצהריים?!'

דון פטש:'יש מגבות לגנוב?'

בובובו:'המזגן על חום! מה זה צריך להיות?!'

דון פטש:'כמה בקבוקי שתייה יש במקרר?'

בובובו:'המיטות לא מסודרות!'

ביוטי:'מה יש לכם מה אתם עושים כאן?!'

דון פטש:'המארחת הזאת לא תקבל טיפ'

בובובו:'מצטערים שתלשנו את המקרר מהקיר'

דון פטש:'ובכן כדאי שתחזיר. אבל המגבות זה חופשי נכון?'

ביוטי:'מה יש לכם?! על מה אתם מדברים?! רובי!!!'

רובי:

'מצטערת שאכזבתי ביוטי, לא ידעתי שאלה הם.'

ג'לי ג'יגלר:

'ארוחת הצהריים מוגשת. תסעדו בלי להשאיר כאן פירורים!

חשוב לחלוק.'

דון פטש:'זה מה שמגישים כאן?!'

בובובו:'אני כמבקר מסעדות לא מקבל את זה!'

ג'לי ג'יגלר:'תתביישו. אין מה להגיש אז מגישים אותי?'

ביוטי:

'בעודי מנסה לעשות כאן את הסדר אני אפרד מכם. הפעם לסיום אשים שיר לא שגרתי,

של זמר וכותב לא שגרתי, משנות ה70 או ה80 לא זוכרת.

song: "The nuts on my family three" artist:"Napoleon xiv"

שמרו על ראש פתוח ולא במובן הפיזי.'