11/2017

אני מרגישה הכי לבד בעולם קצת

הרחקתי את כל החברים שלי, חלק בטעות וחלק בלית ברירה

וזה מתסכל. בחודשים האחרונים התחלתי לגמגם ואני מבינה המון וכלום בו זמנית.

אני תשושה, כל כך הרבה מילים, על קצה הלשון, וכתבתי לך, וכתבתי ומחקתי וכתבתי ומחקתי.

אין לזה סוף אני שוקעת למים, החושך מפחיד אותי, זה לא משנה מה תהיה השעה.

זה תמיד אותו שיר בראש בתקופה האחרונה.

so I fall for you like a fool for gold

cause you look so pure and I love your voice

I can hear the cracks of your youthful heart

and it makes me want to be a part of that