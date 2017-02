2/2017

כוסומו על החיים שלי בסדר?



הנסיעה להורים היום היתה מייגעת, חרדה קצת אכלה אותי. הפסקתי לקחת את הכדורים שלי. אני לא בדיוק יודעת למה אפילו הפסקתי, אין לי חשק לזוז הלאה, ההורים על הווריד שלי,מצאתי את עצמי בשיחת התערבות כזו של "מתי את הולכת ללמוד ומה את עושה עם החיים שלך?", השתחררתי לפני פחות מחודש, אין לי כוח לחזור לעבוד, למסגרת, אני לא רוצה את זה. את הכדורים החלפתי בעישונים שזה לא הכי חכם בכלל, עשיתי קעקוע נוסף- קטן כזה, לפני שבועיים. לא ממש אכפת לי מעצמי, או בכלל, אני לא זוכרת מתי היתה הפעם האחרונה שהתקלחתי, להדלק זה בעצם כמו קצרים במוח, זה נחמד, זה מעניין.

בתקופה האחרונה כתבתי הרבה על פתקים, ישרא כבר לא מרגיש בית כמו פעם.

אני כותבת בולשיט, אני לא מה שהיתי פעם. אבל זה לא משנה כבר, שום דבר. רק אני זוכרת את העבר שלי, בסופו של דבר. אני קצת עייפה, אין לי חשק לכלום. N O T E S "האישונים גדולים והריאות מצפצפות, - about 2 week ago אור הבוקר מופלא, הקור חודר וליבי חם." "זה כמו הניסים האלה מהקייטנה של קנלר" about 1 week ago "אני לא מי שהיתי פעם, וגם לא מה שהיתי פעם." a few days ago "אני לא יודעת מי אני בכלל, אני מרגישה שאני תלושה מכל מציאות, 08/02/2017 אני כבר לא מכירה את עצמי כמו פעם"