יומן פרידה 23.8.2017 ועוד.

אז.

לא יודע מה לכתוב בדיוק אבל מרגיש צורך להוציא החוצה הכל.

אני חושב עליה לפעמים. לפעמים יותר, לפעמים פחות. רואה בלרינה וחושב עליה. שותה קולה חושב עליה.

הכל מזכיר אותה ועולים לי זכרונות שלנו מגיל 14,15,16.. רק חושב על זה שהיא יקום קטן שלי.

אבל האמת שאני ממש מנסה לעבור הלאה, לחשוב עליה פחות.

כמעט חודשיים עברו הייתי אומר.. בערך? לא זוכר כבר.



אז פגשתי מישהי.

מישהי מקסימה שעובדת איתי כבר המון זמן. מלאה באהבה וטוב.

היא הזמינה אותי לישון אצלה משום מקום לפני כמה ימים ולא ידעתי ממש איך להגיב.

יום אחרי אמרתי לה שכן.

היא יפיפיה, מצחיקה, קינקית ועוטפת באהבה.

הלכתי אליה ולא הייתי לחוץ או משהו, נכנסנו למיטה והיא שאלה אם אפשר לשים עלי ראש- אמרתי שכן.

שאלתי אותה אם היא אוהבת נעים בראש והיא אמרה שכן. עשיתי לה, התקרבתי אליה ונגעתי לה באוזניים.

הם קטנות יותר ממה שחשבתי.

קצת חשבתי על האקסית כי הייתי עושה לה נעים בראש כל לילה, היא הייתה נרדמת מזה והייתי כלכך מבסוט שהיא בטוב.





המשפט האחרון עשה לי קווץ' בלב כזה.. מוזר.

בכל מקרה- התקרבתי אליה ונישקתי לה את הצוואר, הצמדתי אליה את הגוף והתחלנו להתמזמז.

היא הרגישה ממש טוב. הגוף שלה על שלי, העדינות והשלמות שלה.

בחיים לא הרגשתי כזאת חיבה ממישהי שהיא לא האקסית שלי. היה לי ממש כיף.

עד הרגע בו הבנתי שלא עומד לי.

מצד אחד מביך ומבלבל , לא הבנתי למה זה קורה אם אני לא בלחץ או חרדות.

הייתי כלכך חרמן וכל נגיעה שלה עשתה לי צמרמורת. והיא מהממת רצח!

אז מה הבעיה!?

ניסינו להבין ביחד, אך כשראתה שזה לא עובד הסברתי לה שאני לא יודע למה, ואני לא באמת לחוץ.

הסברתי שהיא מהממת ושאין קשר אליה. הרגשתי רע ממש ממש שאכזבתי כי הרגשתי שיכלתי יותר.

ידעתי שיכלתי יותר. אבל זה פשוט לא עבד ולא היה דרך להילחם בזה.

היא הבהירה לי שזה בסדר. בפעם החמישית ש אמרתי לה שאני מצטער שאכזבתי היא עלתה עלי,

החזיקה לי את הידיים ואמרה לי לסתום ושהכל בסדר ושאני סתם אוכל סרטים.

יכלתי לצאת משם עם תחושה גרועה יותר זה בטוח , אבל בגלל ההבנה שלה אני חושב שלקחתי את זה סביר+.

וידאתי שהיא תגמור פעמיים לפחות, וזה היה צ'יל.

היא דיברה איתי שוב מאז, מיוזמתה , אז אני חושב שאנחנו בסדר.

חשק מיני דיי ברצפה משום מה למרות הרצון.

נפגשים בשישי שוב ואני ממש לא רוצה "לפשל" שוב.

היא אמרה שאני יודע לגעת ( בוסט ביטחון עצמי לזכותי * ).

LAST THING : Covered up an old tattoo I hated and I'm so happy with the outcome.