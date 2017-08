יומן פרידה 20.8.2017

8/2017

שנים עברו מאז שחלמתי.

הסטלות עירפלו לי את הכל.

המחשבות, הנפש, התת מודע, כולם התבלבלו.

כולם בורחים וכולם מפחדים.

אז למה אני חולם עליה כבר חודש כל לילה?

It makes sense but it doesn't make sense.

הימים קשים אך נסבלים, והמחשבות שהתפרעו עד כה בראשי קשורות בחבל ונראת תחושת רגיעה.

אבל? זה לא מספיק? משהו מסתתר שם מאחורי הכל?

בחרתי להתנתק אך נראה כי נפשי בהכחשה.

נפשי , זו שזעקה לי זעקות חודשים, לילות, קיבלה את מה שרצתה- אך אינה מרוצה.

אני לא בטוח שהייתי מסובב את הגלגל אחורה, אבל אני בטוח שפה אני לא יכול להישאר.