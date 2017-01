אני לא שלך ויותר מזה אתה לא שלי

1/2017

"Are you somewhere felling lonly,or is someone loving you?"

זה כל כך קל בדור שלנו לדעת הכל על כולם מהרגע שהרשת החברתית נולדה הסודיות והפרטיות מתה. "לרגל" אחרי מישהו הפך לדבר של מה בכך.

כל תמונה , כל מאכל וכל מחשבה כולם הופכים למצבור הידע הלא כל כך פרטי שלך ואת תשתמשי בכל דבר שרק יפול לידייך בתנועת האצבע הפשוטה הזו.

אבל מה קורה כאשר האינטרנט נוקם את נקמתו? ומראה לך ללא הפסק אדם שבחיוך אחד גרם ללב שלך להחסיר פעימה, כשאותו אדם כבר לא מהווה חלק מחייך אפילו לא קצת.

ואז השם שלו יופיע בנדיבות מוגזמת וכמובן שגם תמונות ואנשים וכמו מערבולת את תישאבי פנימה עמוק לתוך עיניו היפות שמחייכות אבל לא אלייך.

ואת פוחדת מהרגע שהוא יהיה עם אחרת כזאת עם משמעות, כזאת שהנשיקות שלכם יהיו מתואמות והידיים שלו יחקרו כל מילימטר בגופה וילטפו את פניה

ששפתיו יעברו על שלה והצמרמורת שפעם הייתה שלך כבר תעבור הלאה.

מה יקרה אז ?

ואת תירצי כל כך להתנתק הריי רחוק מהעין רחוק מהלב וכמו מכורה תחזיקי יום ואולי גם שבוע , אם את באמת חזקה .

אבל הסקרנות מה איתה? ואת תחפשי וכמו לראות סרט מפחיד וכאילו מציצה מבין אצבעותייך מחפשת לראות אם אצלו משהו השתנה ורק לא למצוא את סיוטך הנורא , שאולי התקדם באמת עם עוד בחורה.

ובשניה אחת הדופק יורד והלב הוא נרגע אמנם הוא לא שלך אבל את גם לא של אחרת.

ואת מסתכלת עליו, על העיניים שכישפו אותך ומקללת אותן באהבה ואז נעצרת. נושמת . יושבת שניה .

נזכרת באיזה שיר ישן ללא תאריך תפוגה

האם אתה שם בודד? או יש מישהי שאוהבת אותך? אומנם בעיברית זה נשמע פחות מרשים אבל המשמעות כה מדהימה

שאלה שכה קשה להבין עד שאת עומדת מולו בלי שהוא יודע את זה בכלל

להביט בו עוד שניה אחת ולשאול את עצמך

אם אני כל כך אוהבת אותו האים אני באמת מאחלת לו בדידות? אומנם לא אני האהבה שלו אבל האם אני רוצה שבאמת יישאר לבד

שהחיוך המושלם שלו יתבזבז עד שיעלם?

אבל הריי כל כך קשה לאחל אותו לאחרת ,

אני לא אוהבת אף אחת מספיק כדי לרצות שהיא תהיה כל כך מאושרת, ועוד איתו. עם הקסם הפרטי שלי.

מעניין , אז כשהפרטיות לא הייתה מילה גסה , והחיוך לא היה נעוץ בליבך .

גם אז היה כל כך קשה לשחרר?