"Well, I do"

9/2017

ד' הוא קצין צעיר באחת מהיחידות איתן אני עובד. הוא בא מרקע לא פשוט, הלך למסלול ישיר לקצונה והוא מצטיין בתפקידו.

באמצע שנות העשרים לחייו, נשוי לבחורה צעירה ומקסימה שהוא מאוד אוהב ושמאוד אוהבת אותו. מוערך מאוד ביחידה בה הוא משרת ובכלל בחיל.

במסגרת עבודתנו המשותפת התחברנו ברמה כזו או אחרת. לא חברים קרובים, לא "אחים", אבל כן בקשר יחסית רציף. אני יודע שהוא מסתכל עלי כסוג של מנטור. הוא אמר לי את זה לא פעם, וזה בסדר. זו פוזיציה שמתאימה לי.

ד' לוקה בדכאון קליני.

הוא לא אמר לי את זה. לפחות לא בהתחלה. אבל אני מכיר מספיק את הסימנים כדי לזהות. שינויים קלים בהתנהגות, לפעמים כמעט לא מורגשים. התייחסות אחרת להומור, שיחתיות פחותה. מאמץ ממש נראה לשמור על רמה כלשהי של שיח ידידותי וכן הלאה. לא אחד אני מניח יש את ההתמודדויות שלו. כל אחד מתייחס אחרת.

מתישהו, בהפסקת קפה בין דיונים אינסופיים, כשהשיחה קצת נעצרה, שאלתי אותו מה שלומו. שאלה פשוטה, לא? "מה שלומך?". אבל לא הייתי מוכן לקבל "בסדר" כתשובה היחידה. זה לקח כמה דקות, אבל בסופו של דבר הוא נפתח ושיתף, ודיבר. ואני חושב ורוצה להאמין שגם הוקל לו באותו היום.

שומעים לא מעט, בשנים האחרונות על אנשים שלקו בדכאון. על חלקם שומעים רק אחרי שהם נואשו מלמצוא פתרון והחליטו להזדכות על הציוד. אנשים מכל המקומות והמגזרים. רק לפני כמה שבועות התפרסם מותו של צ'סטר בנינגטון, קצת לפניו כריס קורנל. לפניהם היו אחרים (רובי וויליאמס למשל, ועוד).

דכאון לא פוגע רק באנשים "חלשים", הוא יכול לפגוע בכל אחד ואחת.

זו מחלה לכל דבר.

אבל זו ממש לא חייבת להיות מחלה סופנית. ממש לא.

בשביל ד', אותה נקודה, בה הוא ידע "שיש מי שיודע" היתה הנקודה שהיתה לו הכי קשה לעבור. מאותו רגע, הוא משתחרר, לאט לאט. מרשה לעצמו יותר להיפתח ולספר. מרשה לעצמו יותר לפנות בעצמו ברגעי משבר. ד' מטופל, ומצבו משתפר. כל יום בפני עצמו, אבל משתפר.

הרבה אנשים אחרים לא מטופלים. במחקרים שנעשו בשנים האחרונות רואים, שהסיבה העיקרית לכך שאנשים לא פונים לטיפול היא המבוכה. המחשבה שיחשבו שהם "פגומים", "שונים" אולי אפילו "משוגעים". זה לא צריך להיות ככה. ממש לא.

יש הרבה מצבים, הרבה מחלות, הרבה מקרים, שבהם קשה מאוד להתמודד. אני יכול לכתוב מגילות ופרקים על כמות הפעמים שניסיתי להציל חיים וכשלתי. אין לי שום כוונה להיכשל הפעם. הנה, כתבתי את זה פה. סוג של התחייבות. אמרתי את זה גם לד'.

אני יודע שהיום קשה מאוד להרים את הראש ולראות אחרים. אני מבין את זה. אבל נסו לעשות מאמץ קטן. זה באמת לא קשה. תסתכלו סביבכם. יש סיכוי סביר שמישהו סביבכם לוקה בדכאון.

מה לעשות?

דבר ראשון, אל תעלמו. אל תבהלו. דכאון היא לא מחלה מדבקת. זה לא יעבור אליכם. זה לא מועבר באוויר, לא מועבר במגע ולא בשום דרך אחרת.

דבר שני, תתנו מקום. תנו לצד השני להתבטא, אבל רק כשנוח לו.

דבר שלישי, שאולי ישמע כסתירה לנקודה הקודמת - תהיו נוכחים. אם לא נעלמת ואתם מוכנים להכיל, תשתדלו לגרום לכך שידעו שאתם שם, שיש מי שיקשיב לכשיהיה צורך (ויהיה צורך, זה תמיד מגיע).

אם אתם קוראים את זה עכשיו ואתם עצמכם מרגישים כך, מרגישים שהעולם סוגר עליכם, מרגישים שהלילה לא נגמר, השאירו תגובה, שילחו מייל. אני אעשה את המירב שביכולתי להקשיב. יש גופים ועמותות שיעשו את אותו הדבר. דעו שיש מי שיעזור. ושוב, אם אתם לא מוצאים כזה, הנה, מצאתם.

השיר הזה, של Linkin Park, התנגן פה כמעט ללא הפסקה, ביום בו נודע דבר מותו של צ'סטר. גרסאות שונות ליוו את הדיווחים ואת הכתבות על חייו ומותו. אני לא יודע אם השיר נכתב כסוג של צוואה, או לזכר מישהו. לא מכיר את הסיפור מאחורי השיר, או אם יש כזה.

ואני גם מודע לחלוטין לכך שהשיר כבר הושמע פעמים רבות עד כדי כך שאולי הפך נדוש.

בעיני, יש חשיבות רבה דווקא לביצוע הזה ולקליף הספציפי. דווקא הקליפ הזה, שמראה את צ'סטר מוקף באהבה, מוקף במעריצים, עושה את מה שהוא הכי אהב לעשות, דווקא זה ממחיש את בדיוק את מה שחשבתי ואת מה שרציתי לומר פה.

הוא כותב: "Just 'cause you can't see it, doesn't mean it, isn't there". כאמור, אני לא יודע למה הוא אולי התכוון. אך זה ממחיש היטב את מה שרציתי לומר.

"Who cares if one more light goes out?"

"Well, I do"