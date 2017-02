So I smile like I mean it, and let my self let go





2/2017

עד עצם היום הזה

יש לי זכרון די טוב. אני זוכר המון דברים, לפעמים לפרטי פרטים. משנות התיכון שלי, אני לא זוכר כל כך הרבה. אפילו שהן לא היו לפני מאות שנים... אפילו לא עשרות. פשוט, ככל הנראה, עשיתי מאמצים לדחוק את הזכרון הזה הצידה. אני זוכר, לצערי, ואפילו די טוב, כל שם שבו קראו לי, כל התעלמות, כל פרוייקט שעשיתי לבד כי אף אחד לא רצה לצרף אותי. הייתי הילד הזה, המוזר, הקטן מדי, הצעיר מדי, זה שדיבר עברית מצחיקה במבטא מצחיק עוד יותר. למרות ש- "ביליתי" תקופה מאוד קצרה בתיכון ישראלי, עדיין, זה נראה בעיני כזמן ארוך מאוד... אני זוכר היטב, וככל הנראה לא אשכח לעולם, אירועים רבים. תמיד הייתי ילד ביישן, תמיד קצת חששתי ממקומות עם "הרבה אנשים". אבל פחד הקהל שפיתחתי, ללא ספק הסתייע רבות בנסיון להעביר את נושא פרויקט הגמר שלי מול כיתה של 30 נערים ונערות. יש תחושה מאוד קשה, תחושת חוסר אונים, כשאתה מנסה להגן, בפני עצמך, על משהו שהוא אתה עצמך. הרבה מהדברים האלו מלווים אותי עד היום. שנים מספר אחרי. היום אני עדיין מפחד מקהל, אבל אני עומד ומרצה. בכיתות קטנות, בכיתות בינוניות, אפילו באירועים ענקיים. זו ההתמודדות שלי. היה לי מפקד בצבא, שכשגילה שיש לי פחד גבהים (באמצע קורס צניחה) לימד אותי פשוט להתמודד עם הפחד פנים אל פנים, ראש בראש (ואחסוך מכם את משפטי המוטיבציה "המורעלים"). אז יש לי פחד קהל, ובכל פעם אני כובש אותו ועולה לבמה ונעמד מול אותם הפרצופים. לפני מספר שנים, נתקלתי במשורר בשם Shane Koyczan. כלומר, לא בו אישית. נתקלתי במשהו שהוא כתב. ואחר כך קראתי מספר דברים נוספים. אבל יש פיסקה אחת, בית אחד, שאני תמיד חוזר ואומר לעצמי, תמיד משנן: "I will love myself, despite the ease, with which I lean toward the opposite" (אני אוהב את עצמי, למרות הקלות שבה אני נוטה לעשות את ההפך) יש המון משמעות בפיסקה הזו, לפחות בעיני. זה מאוד מאוד קל לשנוא את עצמך. מאוד מאוד קל למצוא את כל מה שרע בך. בכל אחד מאיתנו יש דברים שהוא פחות אוהב. סביר להניח שאפילו לא מעט דברים. אבל, בלי שום צל של ספק, בכל אחד מאיתנו יש גם טוב. לכל הפחות, דבר אחד טוב. עוד קטע שכתב Shane, הוא פואמה שנקראת To this day (עד עצם היום הזה, מפה כותרת הפוסט). היא תורגמה לסרטון אנימציה נהדר, בפרויקט שכלל כמה עשרות אנימטורים, שנתנו, כל אחד בנפרד, את הנקודת מבט שלו לקטע מהיצירה. זה הסרטון: אחד המשפטים היותר עוצמתיים, בעיני, בקטע הזה הוא: "if you can't see anything beautiful about yourself get a better mirror look a little closer stare a little longer" ("אם לא הצלחת למצוא דבר אחד יפה בעצמך, מצא לך מראה טובה יותר, הבט מעט יותר מקרוב, נעץ מבט מעט יותר זמן") זה משפט שאני משתמש בו לא פעם. גם לעצמי. גם לאנשים סביבי. ייוצא לי לעבוד לא מעט עם ילדים ובני נוער. במסגרות שונות. אני נחשף לא מעט לעולמם, כמה שהם מוכנים לשתף אותי. אולי בגלל שאני יחסית קרוב לגילם, משתפים אותי יותר. לא פעם אני נתקל בבני נוער שחווים חלקית את מה שאני חוויתי. בריונות. אם זה ברשת, אם זה בחיים האמיתיים. אני משתדל תמיד לתת להם עוד נקודת מבט, אולי קצת לזרוע מוטיבציה, או תקווה. ואני תמיד מקשיב. בריונות היא לא גזירה משמיים, היא לא חייבת לקרות. בריונות היא משהו שאפשר למגר, שאפשר להכחיד. רוב הבריונים בהם נתקלתי בחיי, נרתעו מיד בסימן הראשון שקיבלו, שלא ארתע מהם. שלא אתקפל. היום זה יותר קל לי, אני בוגר יותר, אני מאומן יותר. אני משקיע זמן ומאמצים להתמודד ולהילחם עם בריונות ברשת. לא תמיד בהצלחה, אני מודה, אבל לא אפסיק. כל אחד יכול לסייע. כל אחד יכול לעזור, אפילו במשהו קטן. תדעו לכם, שאם עמדתם ושתקתם, לא עזרתם... להיפך. אם סתם עמדתם שם, אתם חלק מהענין. אתם חלק מאותו גוף גדול וחסר פנים. זה קל לעמוד בקבוצה. זה קל להיות חלק מהצד החזק. זה דורש אומץ לצאת ולעמוד עם הצד השני. Don't just stand there. זה פוסט ארוך, לא בטוח שהרבה אנשים יקראו אותו עד סופו וזה בסדר. זה ללא ספק אחד הקטעים היותר ארוכים (אם לא הארוך ביותר) שכתבתי. היתה לי הזכות, לפני מספר שנים, לשמוע את Shane מדבר בעצמו ומקריא את הפואמה. אני חושב שזו הרצאה ששווה לשמוע, אני חושב שהיא מעניינת. אם אתם מעוניינים, זו ההרצאה (יש כתוביות בעברית) Be kind to one another חברים, לבד, ילדים

נכתב על ידי , 4/2/2017 20:13 בקטגוריות דברים