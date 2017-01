So I smile like I mean it, and let my self let go





1/2017

Don't you want to know me?

אחי, הוא החבר הטוב ביותר שלי. כתבתי על זה בעבר כמה פעמים. אני חושב שיש לי מזל שזה כך, אני מכיר משפחות רבות ואנשים רבים, בהם אין קירבה כזו בין האחים. אנחנו בקשר טוב כולנו, זה לא מאוד שונה (אחי ואני). אבל ללא ספק אחי הוא החבר הכי טוב שלי. אנחנו מדברים כל יום, לפחות פעם ביום. גם כשאנחנו במדינות שונות, כמו שעכשיו. בלילה (שלי) דיברנו שוב, על כל מיני דברים, מפה ושם התחלנו להעלות זכרונות מהעבר. ופתאום הוא שאל "איפה י' היום?" או "מה קרה ל- מ'?", כש- י' ו- מ' הם אנשים שהיו בעבר חברים שלי. שהגדרתי כחברים. השיחה הזו מהלילה, בעיקר השאלות האלו על כל מיני חברים שכבר לא בספר הטלפונים שלי, לא יוצאת לי מהראש מאז שהיא התרחשה... אני מכיר די הרבה אנשים. עשיתי בדיקה, יש לי מאות אנשים בספר הטלפונים שלי. אבל לא משנה מה אני עושה, אני לא יכול לומר על יותר משלושה אנשים שהם באמת חברים שלי. בנוסף, לאחרונה, אני מאוד מרגיש שהשלושה האלו, הם לא בדיוק מה שאני צריך כרגע. שלא תבינו אותי לא נכון, הם חברים נהדרים. קרובים. טובים מאוד. אולי טובים מדי... אבל לכל אחד מהם יש משהו שאולי מפריע לי מעט: אחד רחוק ממני בגיל מאוד, אחת היתה מאוהבת בי פעם (באמת) וכן הלאה. אני מרגיש, לאחרונה, שמאוד חסרים לי כמה חברים "פשוטים" יותר. חבר שאפשר לשבת איתו על בירה, לקשקש סתם ושלא תהיה לזה משמעות נוספת או נסתרת. שלא ינסו לפרש את מה שאני מרגיש, או למה אמרתי את זה וכן הלאה. שלא ישפטו אותי יותר מדי, ינתחו את הדרך שבה אני אומר דברים (או לא אומר). יכול להיות שיש לי מודל, בראש, שהוא לא נכון... לא אפשרי. יכול להיות שאני מנסה לשחזר משהו שהיה ולא יכול להיות יותר, כי גדלתי, כי השתנתי, כי אני לא יודע מה... העניין הוא, שההרגשה הזו שיש לי מתעצמת, כי לאחרונה יש לי הרגשה שגם כשאני מנסה להיות בקשר, גם כשאני מנסה להתחיל חברות שכזו, זה לא כל כך מצליח לי. אני מודה שאני לא תמיד טוב בלשמור על קשר. אבל מצד שני, אני מניח שחלק מהחברות הוא גם הדדיות. שאם אני קצת מתרחק, הצד השני יתקדם, ולהיפך. לפחות כך אני הייתי נוהג. יותר מזה, לאחרונה אני מרגיש שהרבה מהאנשים שאני מדבר איתם, מאוד מהר מחליטים להתרחק ולהתנתק, להיעלם. ככל שהזמן עובר, זה חסר לי יותר. ולפעמים אני חושב, שאולי משהו השתבש בי, עד כדי כך, שאני כבר לא יודע לעשות את זה. לא יודע לייצר חברים, או עניין. למרות שאני חושב, ומקווה, שאני עוד יכול להציע אי-אילו דברים. ואולי לא, אולי אני טועה. "Don't you wanna know me?

Be a friend of mine.

I'll share some wisdom with you." (Mattafix - Big City Life) דברים, חברים, חו"ל, מחלה

נכתב על ידי , 9/1/2017 22:46 בקטגוריות Sadness