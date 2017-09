כינוי: About me now

9/2017

הסיפור הוא עליו

הכרנו ממש כאן. כן, בישראבלוג. הוא היה בן 23, אני 18. זה לא משנה בת כמה אני היום, משנה מה שהיה אז. במשך שנה לא היינו בקשר בכלל. התכתבנו בהתחלה קצת במייל, הוספנו אחד את השנייה לפייסבוק אחרי תקופה מסויימת. אני יצאתי עם מישהו באותה תקופה והוא גר בחו"ל. אחרי שנה הוא חזר לארץ ושלח לי הודעה שהוא חייב שאני אעשה לו טובה ומצטער שהוא נופל עליי, אבל מישהי צריכה לאסוף אותו מהשדה והטיסה שלו מתעכבת. אני עד היום לא יודעת למה הוא שלח דווקא לי הודעה וביקש שאתקשר אליה, אבל התקשרתי. אמרתי לה שהטיסה מתעכבת ושהוא ביקש ממני לעדכן אותה. לא ידעתי מי הוא והוא לא ידע מי אני באמת אם להיות כנה ואז היא שאלה אותי מי אני. אני לא זוכרת איך הגבתי, נראה לי "ידידה" היא אפילו לא אמרה תודה. רק התעצבנה שהוא לא הודיע לה ישירות וניתקה את הטלפון. כעסה עליו ממש שלא עידכן לפני. אחרי כמה זמן הוא שלח לי הודעה וכתב תודה שעידכנתי אותה ושהם כבר לא יוצאים. הוא התחיל לדבר איתי הרבה, לא ממש רציתי להכיר באותה תקופה כי הייתי ממש פגועה ממישהו אחר, אבל ככה יצא. הגורל שלי היה להכיר אותו. הוא חלק ממני. מצאתי את עצמי מדברת איתו בשעות וימים לא הגיוניים. מיום ליום הוא הפך ליותר חשוב לי, אבל ידעתי שהוא יעזוב ולא רציתי להיקשר. אם תשאלו אותי היום, הוא עדיין חשוב לי ואני מתגעגעת לקשר איתו. אבל הוא פגע בי. הוא פגע בי פגיעה כל כך חזקה, כזו שאי אפשר לשכוח ומצד שני כל כך רוצה לשכוח. יש לנו חיבור לא מוסבר, הוא יודע איך להזכיר לי שהוא תמיד שם גם כשהוא לא, גם כשעוברות השנים. אתה עדיין כאן.

נכתב על ידי About me now , 10/9/2017 20:59