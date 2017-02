כינוי: About me now

דחפים - איך מתמודדים?

מה אתם עושים כשיש לכם דחף מסויים? מה אתם עושים אם הדחף הזה פוגע באנשים אחרים? מתעלמים ממנו ומוותרים על דברים שאתם רוצים לעשות כי אתם פשוט יודעים שהם לא בסדר או עושים בכל מקרה ומקווים שאחרי זה תוכלו לחיות בסבבה עם עצמכם? איך תתמודדו עם געגוע לא בריא כשאתם יודעים שיש לכם אפשרות לממש את הדחף הזה ולראות את אותו בן אדם שכל כך חיכיתם לראות אותו? אם אתם בזוגיות, עדיין תלכו לראות אותו? הייתם מדברים על דבר כזה עם החבר בשביל להרגיש טוב עם עצמכם ובכל זאת הולכים ופוגשים את אותו בן אדם שהתגעגעתם אליו? אני יודעת שזה לא תקין, אני יודעת שאני לא אמורה להרגיש ככה ובטח שלא לרצות לראות מישהו אחר שהוא לא החבר שלי, אבל מצד שני חבר שלי יודע ואומר שכל עוד לא אדבר על זה אין לו בעיה, כי אכפת לו שיהיה לי טוב ושאעשה את מה שאני רוצה כי אלה החיים שלי..הוא רוצה לתת לי חופש למרות שזה פוגע בו. אני לא רוצה לפגוע בו ומצד שני הרצון לראות את הבן אדם השני מדי פעם חזק ממני כי גם הוא פשוט יודע מה להגיד ואיך לנתב את זה למקום שהוא רוצה, אליו. אני יודעת שזו מניפולציה ושלא באמת אכפת לו ממני.. אכפת לו רק מעצמו והוא רוצה ממני רק דברים מיניים ונורא קשה לי כי לחבר שלי ולי אין זמן להיות יחד מהבחינה המינית ובגלל זה הוא נותן לי את החופש הזה.. חבר שלי לא רוצה אף אחת אחרת חוץ ממני. זה נורא קשה כשאין זמן והבחור השני זמין ונגיש לי מתי שאני רוצה.. חבר שלי עמוס ואין לו זמן להיות איתי אבל מצד שני הוא הכי מקסים ובחור שכל בחורה הייתה רוצה לצידה וכואב לי. כשאני פוגעת בו אני פוגעת בעצמי כי הוא הכל בשבילי. אז אני מתגעגעת לא לבחור השני, אני מתגעגעת כי בא לי סקס וכבר מעל חודש שלא היה ובנוסף אני כל פעם אומרת שזה לא אפשרי שניפגש כי אני מנסה שלא לפגוע בבחור שלי, אבל עד מתי אוכל להתמודד עם זה ולהגיד לא? עד מתי אני אוכל להתעלם מהרצונות והדחפים שלי? אני באמת מתגעגעת ואני שונאת אותו כל כך כי הוא גורם לי לרצות לראות אותו בדיוק ברגעים שחשבתי שאני חזקה מולו ושחשבתי שהוצאתי אותו מהחיים שלי. יודע לשלוח הודעה כשאני צריכה סקס. לעזאזל איתו. אז איך באמת מתמודדים עם דחפים?

נכתב על ידי About me now , 10/2/2017 03:02