2/2017

איך שהיא לבד

בספטמבר 15 חזרתי בשבילו מהצפון. בספטמבר 16 חזרתי לצפון בשביל עצמי. אני עוברת מסע עם הבחור הזה,מסע עצמי.

מסע כל כך מטלטל,שפתח את הפצעים הישנים, הפצעים שהכי פחדתי מהם,הכי פחדתי שייחשפו. אתה לא יודע שהם קיימים עד שהם קיימים מחדש. אני לא כועסת עליו,אני לא כועסת על אף אחד. אני אהיה בסדר,הוא יהיה בסדר. חזרתי,ניסיתי,תמיד מנסה, זה כנראה מה שצריך לעבור כדי לסגור פרק. You don't have to worry about me" You don't have to call me again You don't have to ask me if I will be okay " I'll be fine