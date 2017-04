4/2017

איך אתה מתגבר על דיכאון?

אתה אומר לעצמך שיש פואנטה לזה שאתה פה ושאתה תצליח.

אבל התמיכה של האנשים מסביב חשובה לא פחות.

אתה צריך שיגידו לך שהכל יהיה בסדר (כמה בנאלי שזה נשמע), ושאתה לא לבד ושיחבקו חזק.

אני מבקרת קבועה בפארק השעשועים הזה שנקרא דיכאון.

אני עולה על רכבת ההרים ומקווה לטוב, למרות פחד הגבהים שלי שצועק 'הצילו'.

כל יום הוא רכבת הרים, אבל לעיתים הנסיעה יותר חביבה מהרגיל.

מי שראה את הפוסט הקודם (שעכשיו כבר נמחק), יודע שהייתי בדיוק על הרכבת כשהיא דהרה למטה.

עכשיו היא חזרה למעלה ויחד איתה האופטימיות שאני מנסה לשמר.

בסך הכל, לרוב אני אדם דיי שמח וציני ומבדר, וכרגע כולי תקווה שזה הגל שעליו הדברים יישמרו.

Sometimes you just have to trust your own madness

Clive Barker -