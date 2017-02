כינוי:

טראמפ'ואידים – ישראלים אוהדי טראמפ –

טראמפ'ואידים – ישראלים אוהדי טראמפ – צבי י' כסה הקטע האחרון הוא החשוב לקריאה ! לא ערכים משותפים עם ארה"ב ואינטרסים אלא יהודי אמריקה הם הגורם הבסיסי לתמיכה במדינת ישראל: . עליית הנשיא טראמפ מעוררת התלהבות. "הנשיא אתנו". מזכיר את הפלשתינים בימי המנדט: "הממשלה אתנו" (אל חכומה מענה)..צעירים/ ות התיידעו לכך שהתמיכה המקווה מטראמפ בהתנחלויות המשיחיות לא תמחק דאגה. העולם היהודי אינו מכווץ לעניין ההתנחלויות. ומשטר לאומני America First , לעולם רע ליהודים. מה יעשה טראמפ במדיניות החוץ נדע בעתיד. אולי יילחם חזק באיסלמיסטים, אולי יפרק את הקואליציות שבנה אובאמה, והאמריקה פירסט אולי תביא לצ'יינה פירסט, אולי יעביר את השגרירות לירושלים אולי לא. ועוד אולי'ים. לעומת זה מה שיעשה במדיניות הפנים אנחנו יודעים: מי שמשחרר אנרגיות אפלות להסתה בין מיגזרית ולשנאות איסלמים, מהגרים, שחורים, היספנים, נשים, וממנה שרים המייצגים אמריקאיות לאומנית-שמרנית-דתית, יגיע לעניינינו היהודי. בבחירות ומאז השבעתו היו מאות אירועים אנטישמיים. על כן אני בא לספר וליידע את שלא ידעו. בתשתיתה החברה האמריקאית היא לא סולידרית, גזענית, אגואיסטית, אידיבידואלית, קאובויית מצולקת עבדות. המעטה של החוקה הליברליות עוטה אותה רק אחרי המשבר של שנות השלושים ומלחמת העולם השניה. טראמפ, בדרכו הגזענית, המחוספסת, החומקת מיושר לניצחון, פתח דלתות מרתפים ושיחרר אנרגיות אופל של המונים הפגועים מהשינויים הדמוגרפיים והטכנולוגיים. ואצלם האנטישמיות חבויה מאז ישראלי טראמפ'ואיד רואה ברגיעה שינאת אספסוף לאיסלאם, לשחורים, להיספנים, לנשים, ללהט"בים, הוא שוגה לחשוב שהיא לא תגיע ליהודים. פאטריוט ישראלי שאינו חלול צריך להיבהל מכך. קליפה דקה מכסה פוטנציאל היסטורי דתי וכלכלי ומעמדי לאנטישמיות. צריך לדעת את תולדות היהודים בארה"ב כדי להבין דברים. עד מלחמת העולם השנייה הייתה האנטישמיות סימן היכר להוויה האמריקאית. אין כניסה ליהודים וכלבים, אין יהודים במועדונים נוצריים, רוזוולט במועצת המנהלים טען שיש יותר מידי יהודים בהארווארד. אמר לצ'רצ'יל שאחריה צריך לפזר את היהודים באמריקה שלא יכעיסו. טרומן שהיה שותף עם יהודי (יעקובזון) אשתו לא הסכימה שיהודי ייכנס לביתה. לקראת סוף המלחמה ב – 1944, התקיים דיון על מערכת הפיננסים העולמית אחרי המלחמה. שר האוצר היה יהודי. הנרי מורגנטאו, סנאטור שהיה ראש וועדת הכספים התגורר ב – Up- State New York דרש שהדיון יהיה באזורו. חיפשו ימים עד שמצאו מלון אחד שהסכים להכניס יהודי. ואלה רק דוגמאות קלות. פיליפ רוט כתב את "הקנוניה נגד אמריקה". צ'רלס לינדברג, הטייס הראשון שחצה את האטלנטיק היה אוהד הנאצים. בספר הוא ניצח את רוזוולט בבחירות ואז מה קורה ליהודים בארה"ב. מי שלא קרא לא יבין למה יהודי ארה"ב מבוהלים מטראמפ ובוודאי לא יבין איך צהלת הימין הלאומני סביב טראמפ מרחיקה את יהדות אמריקה מישראל. הסיפור של רוט בא על רקע היסטורי. בין ישראלי ממלכתי למשיחי מימי מלחמת העולם הראשונה אין שעור לתמיכה של יהדות ארה"ב בהרפתקה הציונית. והיום, בארסנל האסטרטגי של מדינת ישראל, יהדות ארה"ב היא שנייה רק לצה"ל בחשיבותה. ומכאן אינטרס עליון לשמר ולטפח את הזיקה והחיבור של הקהילה הזאת למדינה. טראמפ'ואידים ולאומנים משיחיים מנכרים מאד את יהודי ארה"ב. יותר מ – 70 אחוז בוחלים בטראמפ ובתרבות השמרנית-לאומנית-דתית - גזענית שהוא מייצג וחווים התעוררות אנטישמית. ועוד יותר חשוב לנו שהקהילה היהודית בארה"ב לא רק שלא תצטמק אלא תירבה. ותיפרוץ,. וכאן ראש מפלגת הבית היהודתי, נפתלי בנט, פועל נגד אינטרס עליון זה. ביושר יהודי דתי אומר שהוא לא אחראי על מספר היהודים. הוא אחראי לתרי"גותם של היהודים. לכן נישואי התערובת הם שדה הקרב נגד הרפורמים והקונסרווטיבים והחופשיים - 90 אחוז מהקהילה. כנגדם שר החינוך מממן עמותות דתיות לחנך ליהדות האורתודוקסית ולפגוע ולהשפיל את הזרמים ואורחות אמונתם ומנהגיהם. זה עוד נזק גדול שמביא עלינו "הבית היהודתי" המשיחי. האינטרס של מדינת ישראל הוא הפוך – לחבק את נישואי התערובת שייקלטו בקהילות היהודיות ככל האפשר. ריבויים הוא נכס אסטרטגי לנו. תמיכה נלהבת של ישראלים באמריקה טראמפית ופגיעות חקיקה במתוקנות הדמוקרטית הישראלית מסכנות אינטרס ישראלי אסטרטגי ואינטרס לשמר ולטפח את החיבור היהודי האמריקאי לישראל... . .

