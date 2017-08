8/2017



פאק.. כתבתי פוסט שלם והוא נמחק פאק.. כתבתי פוסט שלם והוא נמחק כ ל הזין

טוב עדין אני לא מבינה מה נסגר איתך? אם אני המשוגעת, או שזאת הדרך שלך לסיים את הסיפור.. אתה בודק גבולות? אתה חושב שזה נורמלי וסבבה ככה? וטפ את לא חושב כלום? הכל תקין הכל סבבה? להחליף איתי 2.5 משפטים בחצי שבוע.. סיריאסלי.. באמת שאני לא מבינה ולא יודעת מה קורה לא מבינה איפה הבעיה.. יש בעיה? גיזס What is going on😐 לא מבינה.. לא מבינה אותך, לא מבינה אנושות, לא מבינה כלום.. באמת שכלום

גאד.. whatever גברים טיפשים באמאאא🤢