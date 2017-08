8/2017

לא בא לי להתחיל לבכות..

Be careful what you wish for

אחרי השיחה הקודמת עם ה-bf, הגעתי למסקנה שהבעיה היא בי ואני צריכה לשחרר ולהפסיק לפחד מלהרגיש משהו. ומהר מאוד זה בא. מלחיץ קצת כמה מהר התחלתי להרגיש אחרי שהבנתי שאני עוצרת את עצמי כי אני מפחדת מהסיטואציה..

נהיה לי הרבה יותר אכפת, והגעגועים הגיעו, ההרגשה הזאת בלב ובבטן.. שאני קצת לא יודעת איך לאכול את זה, כי זה כואב יותר מהכל..

אנחנו נורא דומים בקטע הזה, וכמו שלי קשה ככה גם לו. קשה לי עם זה שאני יותר, ורוצה יותר והוא פחות.. גם קצת מעליב. ממש מפחיד לתת למישהו כלכך הרבה מרחב לפגוע בי.. אם אני אפתח ואשחרר אני אהיה נורא פגיעה.. ומצד אחד אני רוצה, ומצד שני ממש מפחדת:/ לא בא לי להתרסק, וכן בא לי לאהוב ולהיות נאהבת. אף פעם לא התאהבו בי, ומגיע לי שיאהבו אותי. הייתי מאוד רוצה שזה יהיה הוא..

אוף.. שונאת להתמודד עם הדברים האלה, זה כלכך מחוץ לקומפורט זון שלי.

אתמול דיברנו ואני מקבלת ממנו כלכך הרבה מסרים כפולים. מצד אחד הוא רוצה להיות איתי, אוהב את מי שאני וחושב שאני מדהימה, מצד שני אומר לי שהוא לא מרגיש כמעט כלום.. מדכא. אומר לי כל מני שטויות.. גאד וטפ dude

אני טסה לחול לכמעט חודש שלם באמצע ספטמבר, וזאת נראת לי ממש בעיה מבחינתו. להיעלם לדרום אמריקה ל3.5 שבועות, וואלה לא בטוחה שהייתי נכנסת לסיפור הזה במקומו. למרות שאני מכירה את עצמי ולא אעשה משהו שיפגע במערכת היחסים הזאת.. הבעיה שהוא לא מכיר אותי עדין ברמה הזאת..

בא לי לקפוץ 4 חודשים קדימה ולראות מה יהיה..

כלכך הרבה השתנה אצלי בחצי שנה האחרונה.. טירוף