אימצנו את הכלב הכי מדהים בעולם

3/2017

חיימשלי עובד בחנות חיות ולקוחה קבועה הביאה לשם לפני כמה ימים כלב שהיא הצילה מדריסה בכביש ראשי, כולו מלוכלך, עצוב וללא שבב אז החלטנו לתת לא בית חם ואוהב :)

הוא בן 3+, נראה כמו שועל קטן, שקט, מנומס, עדין, רגוע, לא נובך, כולו שאנטי ולא מעניין אותו לא כלבים ולא חתולים, פשוט פשוש.

התחבר לכלב של השכנים, אנחנו כל היום מטיילים איתו ומלטפים אותו ומרעיפים עליו אהבה ללא תנאים.

אתמול הוא פגש את אחי הקטן ואת אמא שלי וכולם התאהבו בו גם. והוא כל הזמן עוקב אחרי ומלקק אותי 3>3>3>

וקוראים לו לואי והוא הכלב הכי טוב בעולם 3>

והוא פשוט הפך את החיים שלנו למאושרים פי מיליון.

עד כמה שאני עצלנית וחסרת מוטיבציה לטפל בעצמי הוא גורם לי לצאת איתו ל6 טיולים ביום.

this wonderful doggy is making me want be a better human.

(כזה אבל יותר ג'ינג'י עם זנב מטולטל)