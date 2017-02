2/2017

אני זוכרת כמו אתמול את היום שחזרתי מהשדה ונכנסתי לחדר המבולגן שלי בדירה בירושלים. איך הפתקים צעקו אליי מהשידה, שקיות פלסטיק מרובעות היו עוד מפוזרות על הרצפה כעקבות לתשוקה, כמה חולצות שהשארת מאחור יחד עם הריח שלך.

אני זוכרת איך שני הגלובסים שאתה טוען שהם העיניים שלך נצצו אליי ממסך הטלפון בפעם הראשונה שדיברנו אחרי שבוע.

איך אספתי את החתיכות שהיו אז המציאות שלי כדי שהפה שלי יצליח לייצר מילים שישמעו כמו מלמול שראוי להקשיב לו.

כל האנשים שאי פעם אהבתי. אהבתי עד כאב.

מפוזרים בעולם הזה. לא נגישים להפליא.

-

12 בצהריים על השדרה הראשונה. כמה שעות לפני סופת השלגים.

-

קטרינה מעיר המשוגעים.

note to myself: never underestimate the obvious