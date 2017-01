מלאו כאן את כתובת האימייל

1/2017

אמונה מחדש באלוהים

כיצד חזרתי להאמין באלוהים לאחר שנים של כפירה, טוב, לא ממש אלוהים. יותר רצון קוסמי (עליז). או יד מכוונת, או רוח מכוונת או רצון שמכתיב וגוזר מה יקרה בעולם. Also known as אלוהים, אז יצאתי קונפורמיסט. מה שכן, לא בהכרח (בחזרתי לאמונה באלוהים) אלוהי היהודים והמצוות. כן בהכרח, אלוהים שנגזר מהשכל והאמונה האנושית, ולכן הוא (די) הומניסטי. לכן, אני לא רץ להניח תפילין ולשמור שבת מחד, מאידך, פחות מזלזל באלו שכן, אם כי, בחלקם הפגאני מזלזל מאוד. * לפני המשך הדברים, סיפור על חבר ותיק. אותו חבר היה לי השראה בתקופת לימודי לתואר ראשון, ויחדיו פעלנו רבות ברמה קהילתית וסמי פוליטית בירושלים. נשארנו בקשר פה ושם, אבל לאחר כמה שנים בשיחה אקראית על פעילות חברתית, הבנתי ממנו שאין לו יותר עניין בפעילות מסוג זו ואת עיקר זמנו הוא משקיע בעשיית כסף. לרגע לא חשבתי שהוא איבד את ליבו. הסקתי שהדבר נעשה מתוך חשיבה רציונלית לפיה שווה לו בשלב זה לעשות לביתו, ומאוחר יותר אולי לעשות דברים אחרים. לא מכבר נפגשתי עימו שוב ביזמתו, ומה רבה הייתה תדהמתי כשהוא סיפר שהוא משיק פרויקט חדש, ברוח הימים ההם. פרויקט מבורך וראוי בתחום הזהות וההתחדשות היהודית חברתית. בירכתי אותו על הדברים, אולם הבעתי תמיהה על 'שינוי הכיוון', מספר 2. הוא הסביר מאיפה זה בא לו, פגש את פלוני וחווה חוויה מסוג כזה ואחר. באשר אלי, מחד שמחתי על כך שהוא 'ראה את האור', מאידך קצת קשה לעכל מבחוץ התנהגות כזו של 'תמימות שניה'. האם היא מפוכחת יותר, האם היא נדבך נעלה יותר מהנדבך הקודם, התמימות הראשונה. אולי היא רק מסווה לייאוש וריקנות שפוגשת אותנו בשלב מסוים, גיל, מצב משפחתי, כלכלי או חברתי. אם הוא כך מה זה אומר עלי? * נחזור לסיפור שלי: כיצד חזרתי להאמין באלוהים לאחר שנים של כפירה, טוב, לא ממש אלוהים. יותר רצון קוסמי (עליז). או יד מכוונת, או רוח מכוונת או רצון שמכתיב וגוזר מה יקרה בעולם. הדבר היה ככה – מכול מקום ובמשך תקופה ארוכה משכנעים אותי (ואת עוד הרבה קוראים ומאזינים אחרים) שאין בחירה חופשית. כלומר אנו לא בוחרים מה לעשות, הכול מוכתב, לא מלמעלה, אלא מהעבר, מהסיבתיות. לו היינו נותנים למדען כלשהו, או למחשב, מצב אפס של העולם, הוא היה צופה מה הייתי כותב בשנייה זו. ניתן למומחים לדבר בשם עצמם. הקטע הבא מאת סטיפן קייב. * רובם המכריע של הפילוסופים והתיאולוגים טוען זה מאות שנים שהציביליזציה כפי שאנו מכירים אותה תלויה באמונה רווחת ברצון חופשי – ושאובדן האמונה הזאת עלול להיות הרה אסון. הקודים המוסריים שלנו, לדוגמה, מבוססים על ההנחה שאנו מסוגלים לבחור בחופשיות בין טוב לרע. במסורת הנוצרית מכנים זאת "חירות מוסרית" (moral liberty) – היכולת לזהות את הטוב ולחתור אליו, במקום להיכנע לתאוותינו ולתשוקותינו. עמנואל קאנט אישש את הקשר בין חירות לטוב מוסרי. הוא טען כי לולא היינו חופשיים לבחור, לא היה טעם לומר שעלינו לבחור בדרך הישר. המחקר החדש הנחית מהלומה ניצחת על האמונה ברצון חופשי, וההשלכות מרחיקות לכת. כיום, הנחת הרצון החופשי שזורה בכל היבטי הפוליטיקה האמריקנית, החל ממדיניות הרווחה וכלה בדין הפלילי. היא חלחלה לכל פינות התרבות הפופולרית והשתכנה בלב החלום האמריקני – האמונה שכל אדם, מכל רקע חברתי או כלכלי, יכול לבנות לעצמו חיים ראויים לשמם. כפי שכתב ברק אובמה בספרו The Audacity of Hope, "הערכים [האמריקניים] מושתתים על אופטימיות בסיסית ואמונה ברצון חופשי". ... עולם המדע טוען, בביטחון רב מתמיד, שניתן להסביר את כל ההתנהגויות האנושיות על פי חוקים מוגדרים של סיבה ותוצאה. ... כאשר אנשים מפסיקים להאמין שהם חופשיים לפעול כרצונם, הם מפסיקים לראות בעצמם אחראים למעשיהם בעשורים האחרונים עוזרים לנו מחקרי המוח להכריע בעימות בין תורשה לסביבה, והם הנחיתו מהלומה ניצחת על מושג הרצון החופשי. סורקי מוח אפשרו לנו להציץ לתוך גולגולתו של אדם חי, חשפו בפנינו רשתות נוירונים מורכבות ועזרו למדענים להגיע להסכמה שהגנים והסביבה גם יחד מעצבים את הרשתות האלה. אבל הקהילה המדעית מסכימה גם ש"ירי" הנוירונים קובע את כל המחשבות, התקוות, הזיכרונות והחלומות שלנו. לא את חלקם, לא את רובם, אלא את כולם. אנו יודעים ששינויים כימיים במוח עשויים לשנות את התנהגותנו, אחרת משקאות אלכוהוליים ותרופות אנטי-פסיכוטיות לא היו מייצרים את ההשפעה הרצויה. אותו דבר נכון גם למבנה המוח: מקרים של אנשים בוגרים שהפכו לרוצחים או פדופילים לאחר שהתפתח אצלם גידול במוח, מבהירים עד כמה אנו תלויים במאפיינים הפיזיים של האיבר שבגולגולתנו. ...חוקרי המוח מציבים בפנינו אתגר גדול יותר: הם מציגים את המוח כמערכת גופנית, כמו כל שאר מערכות גופנו, וטוענים שאיננו מפעילים אותה בכוח הרצון, בדיוק כפי שאיננו גורמים ללב לפעום בכוח הרצון. כיום, המדע תופס את ההתנהגות האנושית כירי של נוירונים, המוביל לירי של נוירונים אחרים, המייצר מחשבות ומעשים. זוהי שרשרת רציפה שתחילתה ברגע לידתנו. על כן ניתן לומר, באופן עקרוני, שאנחנו צפויים לחלוטין. אם נבין בצורה טובה מספיק את המבנה וההרכב הכימי של מוח מסוים, נוכל, בתיאוריה, לחזות את תגובותיו של אותו אדם לכל גירוי ברמת דיוק של 100 אחוז. ...זה עלול להישמע לכם כמו ניסיון עקר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. ובמובן מסוים זה נכון. זהו ניסיון לשמור על כל ההיבטים החיוביים של מערכת האמונה ברצון החופשי ולהיפטר מהשליליים. ברק אובמה, שהגן על "אמונה ברצון חופשי" ובה בעת טען כי איננו האדריכלים הבלעדיים של גורלנו, למד על בשרו כמה מסובך ליישם את הגישה הזאת. אבל אולי זה מה שנדרש להצלת החלום האמריקני ואידיאלים חברתיים נוספים בעידן המדע. * איפה זה תופס אותי? אני (האנושות) לא מתכוון להתווכח עם מי שמטיס אותי לירח, מנתח לי את הלב ומייצר אנרגיה גרעינית (המדע). כלומר, לא מערער על מה שכתוב לעיל. הכול צפוי, בהינתן כול הנתונים וכול המידע. עדיין, בתודעה שלי, והכול נע סביב התודעה שלי, גם המדע, יש לי בחירה חופשית. ובהינתן כול מה שאני (האנושות) יודע על העולם, אז עד כה אותו אחד שמניע את העולם (המדע) לא הוכיח עד כה שליטה מתמדת על כול התהליכים שקורים בעולם – מהולדת בני, ממות חברי בקרב, מזכייתה של ריאל, מהאליפות של קליבלנד, ועד השואה. הוא (המדע) בדרך לשלוט בעולם? אני אתו. להמחשת הדברים - גם לדברי אסימוב, שדמיין את המציאות הזו שאין בחירה, כי התבונה מכתיבה את הכול, עדיין תהיה 'מכונת נוירונים' שתחרוג מהכלל, ותבחר בחירות אנושיות אחרות, וגם אותה יכלילו בתורת יחסות כזו או אחרת, ואז תהיה חריגה נוספת בזמן וכו' וכו'. כלומר, בתודעתנו תמשיך ה'תחרות' על מי מנהל את העולם – המדע והתבונה או הרצון החופשי. המדע מנצח. וגם הבחירה החופשית. מכונת נוירונים היא ביטוי להתנהגות אנושית ולהיפך. מה קדם למה הנוירון או הרצון? מי ששלף ראשון את הקלף במשחק הקלפים, כנראה הרובוט ינצח את האדם שבראו. מאידך, איך העולם עד כה התנהג ויתנהג? על פי בחירות אנושיות, עד כדי בחירה של אשלייתנות! בעצם זהו ויכוח מעגלי בתוך גרגר אבק על חדקו של פיל. * המוטיבציה שלי היא פשוטה. היא פשוט ביטוי של האמונה וה'דת' שלי. הומניזם. האמונה באדם, באדם כיצור נברא, באדם כמתקן עולם ובאדם בעל ייעוד ומשמעות. גם את התרומה של אמונה כזו לאנושות המדע מוכיח, למרבה האבסורד. במילים אחרות – מה אכפת לי כל כך להתנצח עם הטענות האלו (אני לא מתנצח). הסיפור פשוט ממחיש לי שישנם דברים שאני מדבר עליהם ברמה מדעית – סיבה ותוצאה – נויטרונים. אלו הם היגדים מדעיים. ויש דברים שאני מדבר עליהם בצורה אחרת – בחירה בטוב – היגדים מוסריים. שני הדברים –היגדים מדעיים והיגדים מוסריים - מסובבים את העולם. אין קשר הכרחי ביניהם. המוסר לא מגבה את המדע והמדע לא מגבה את המוסר. נוכחנו בהפכם של הדברים. * אבל אם הדברים נכונים לגבי ההומניזם שלי, שאינו יכול להיסתר (מלשון סתירה) על ידי המדע, אז אולי הדברים נכונים גם לגבי כול התנהלות העולם, חוקי הטבע הפיסיקה, הברירה הטבעית והמפץ הגדול. גם כאן ישנם היגדים מדעיים והיגדים אמוניים, שאין סתירה ביניהם ושניהם נכונים ומסובבים את העולם. כלומר כשם שאני מיישב בנפשי את הסתירה, או את חוסר הסתירה, שבין מדעי המוח לבחירה החופשית, כך אני יכול ליישב בנפשי את הסתירה, אמתית או מדומה בין בריאתנות למפץ גדול. למעשה המילה סתירה לא טובה כאן. המילה הנכונה יותר צריכה להיות התחרות על ההסבר האמתי. כנראה אין תחרות ושני ההסברים תקפים, או שניהם לא תקפים, באותה מידה. * שלוש הערות בשולי הדברים: הראשונה - את ההסבר על אי תחרותיות בין הדת למדע בבכורה על הבנת העולם סיכם בצורה הטובה ביותר הרב עמית קולא בספרו 'הוויה או לא היה'. הדברים היו ועודם בעינם כעת כמו בשעה שבה קראתי את הספר, אולם מה שהתחדש לי, לעצמי, כעת, הוא ההקבלה בין האמונה ההומניסטית שלי לאמונה הדתית. השנייה – עוד הערה קולעת ותמציתית שהכווינה אותי בחשיבה היא הערתו של פרופסור שלום רוזנברג. לדבריו (ולא בציטוט מדויק) את טענות מדעי המוח או פסיכולוגיה תורשתית וכיוצא באלו מדעים בני זמננו כבר שמענו לפני 2000 שנה ואין חדש תחת השמש. לא שמדעי המוח אינם חדשים, אבל אמונה בדבר כוחות שמשפיעים עלינו ללא שליטתנו הייתה קיימת מאז ומעולם. הדוגמא המפורסמת היא האסטרולוגיה בתקופת התלמוד. אתה משווה?! בוודאי! אדרבה, אי ההשוואה היא חשיבה אנכרוניסטית. חשיבה היסטורית נכונה תקנה את אותה החשיבות של זמננו למדעי המוח כמו לחשיבות אותה הקנו חכמי התלמוד (חלקם) לאסטרולוגיה. בעניין זה (שלא כמו בעניינים אחרים) 'אין חדש תחת השמש' היא טענה מנחמת. הערה אחרונה – לא אתחיל להניח תפילין ולא אשנה את אורח חיי. הכשל הנטורליסטי, אם תרצו. אבל יש כבוד.

נכתב על ידי ידידיה חזני , 5/1/2017 14:43