מצאתי באתר היכרויות ישראלי כלשהו

4/2017

באג בתוכנה. (לא גבר, חלילה)

לפני כמה חודשים.

אז שלחתי הודעה למנהל האתר (שגם הקים אותו) והוא פתר את הבאג.

כדי להודות לי הוא הציע לי להיפגש איתו לקפה עבור "ייעוץ במציאות זוגיות".

בכנות? זה נשמע כאילו הוא מנסה להתחיל איתי. אבל אז התברר לי שהוא נשוי, אז נפגשתי איתו.

קשה לומר שהיתה לי מוטיבציה גבוהה כשבאתי למפגש איתו, אבל בעיקר הייתי סקרנית לדעת מה הוא יגיד ואיך.

הוא בעיקר חקר אותי על מערכות יחסים קודמות שהיו לי והציע לי להמשיך במפגשי "תמיכה" עד למציאת זוגיות בעלות סמלית של 100 ש"ח למפגש.

ויתרתי.

אבל נתתי לו כמה טיפים לשיפורים קטנים באתר, לדעתי.

לא שאני איזה QA, אבל מה יותר אמין מחווית המשתמש הטראומטית.

בכל מקרה, לא יצאתי דרך האתר הזה אפילו לדייט אחד אבר, פשוט כל הגברים שם נראו לי כל כך תת רמה (וסליחה על ההתנשאות), שילוב של ערסים בשקל עם מבוגרים גרושים שבטוחים שהם הדבר הכי מוצלח עלי אדמות וכמה חנונים סטייל שלדון קופר רק בלי החלק המשעשע.

השעשוע היחיד שמצאתי באתר הזה היה לשים מבחן אמריקאי בן 4 שאלות שרק מי שעונה נכונה על כולן יכול לפנות אליי, ואז לעקוב אחרי אחוזי ההצלחה (נכון לעכשיו, עברו אותו 28 מתוך 220). ועכשיו אתם גם יכולים לנחש איזה אתר זה.

ולפני כחודש הקפאתי שם את החשבון (בחדווה רבה) כשהבנתי ש-א. לא נכנסתי אליו כבר איזה חודשיים, ב. אולי אני כבר לא צריכה אותו יותר.

אז סעיף ב' התברר לדאבוני כלא רלוונטי (אולי ארחיב בפעם אחרת) אבל השבוע במסגרת, אממ, נקרא לזה "פגישה עסקית" נאלצתי להפשיר את החשבון מחדש לטובת מטרות פרופגנדה.

או בקיצור, הרחבת הפעילות המחתרתית שלי בקיופיד למשהו קצת יותר גדול ורשמי.

והיום נכנסתי לבדוק שם כמה דברים וראיתי שקיבלתי כמה הודעות.

אז ברשותכם אני אחלוק מכם מעט מרגשות היאוש והתסכול שאתרים כגון אלו גורמים לי:

- כשגבר בן 30+ כותב על עצמו בתיאור "לאחרונה גיליתי שמשמעות החיים היא לא עבודה" - מקדם זמן סביר סה"כ להסקת מסקנות על החיים

- 50% מאוכלוסיית האתר מדברים על עצמם בגוף שלישי "רווק ומשכיל, בעשור הרביעי לחייו, נראה מצוין" - ברור לכם שבדיוק בשביל זה שמתם תמונה ורשמתם בני כמה אתם ומה הסטטוס בחיים, נכון? למה הם תמיד גורמים לזה להישמע כמו מודעה אנונימית בעיתון במאה הקודמת לפני המצאת האינטרנט?

- כשגבר כותב על הבחורה שהוא מחפש "שתהיה חכמה, בוגרת ומיושבת בדעתה אבל מספיק צעירה ברוחה להיות שובבה וספונטנית", ואז שני משפטים אחרי זה הוא מוסיף "אם אין לך מושג מה זה הפיל הלבן רשאית לדלג לכרטיס הבא" - סבבה, דילגתי

- כשגבר כותב "היי אני *** גר עם חברים באזור המרכז, חתמתי חוזה עם השטן, אני עתודאי" - אה רגע, זה השותף שלי בעצם

וכמובן שלא נדבר על כל אלו שלא מסוגלים לעשות הגהה על מה שכתבו על עצמם וגרוע מכך, לא משתמשים נכון בסימני פיסוק.

וכל אלה שכותבים "אני לא כאן בשביל משחקים". או "סיימתי עם המשחקים". סירסלי? איך אתם הגברים מגדירים משחקים בכלל? ומי מספיק תמים לחשוב ששלב הדייטים הראשונים ומשחקי החיזור הם לא משחקים?

בקיצור, god I wanna help them all.

בא לי שיהיה לי אינסוף זמן וסבלנות ואז לעבור פרופיל פרופיל ולכתוב להם בדיוק את אותו דבר, אבל מחדש.

אני בטוחה שכולם באמת נפלאים, מעניינים, חמודים וכיפים. אבל השיווק העצמי פשוט גרוע.

או שאולי אני סתם מחמירה מידי. ומשווה אותם לבחורים אחרים שאני מכירה שבעיניי הם שווים.

בכל אופן סתם עצרתי לפרוק קיטור באמצע תהליך בדיקת היתכנות לפוטנציאל שחשבתי שקיים (וצדקתי)

שבוע מוצלח לכולם

אה, ו - זוכרים שכתבתי על הכתבים שבאו לראיין אותי על קרן עם הצלם והכל?

אז מחר מתפרסמת הכתבה במוסף 24 שעות של ידיעות אחרונות,

ומחרתיים (יום הזיכרון, ב9:10 בבוקר) ישודר בערוץ 10 הראיון איתי, בצמוד לסרט האנימציה שעשו עלינו.

אין לי מושג מה יצא ויש לי תחושה חזקה שזה הולך להביך אותי נורא, אבל אני מזכירה לעצמי שמה שחשוב זה לא איך אני מרגישה אלא ההנצחה של קרן, ואת זה נראה לי שהצלחתי לעשות.

חיבוקים