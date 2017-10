מלאו כאן את כתובת האימייל

10/2017

it's a losing game that i wont play

יש משהו נחמד במושג הזה - לוזינג גיים. כי למה מראש שמישהו ישחק במשחק שבו הוא יודע שיפסיד? ההיגיון צועק שלא, אבל בכל זאת כל כך הרבה אנשים לא שומעים בקול ההיגיון הבריא הבסיסי של כל אדם ממוצע, ואם יש קיים מושג כזה כנראה שבאמת הרבה.



כולנו מדי פעם משחקים קצת באש, אני בטוחה. גם בלוזינג גיימס.



יש שיר כזה it's only love של זמר שהוא לא כל כך מוכר, ולמען האמת לפני מספר שנים כתבתי פוסט על אותו השיר. זה שיר פופי ומיינסטרימי כזה [אבל ממש מדבק] והוא אומר בפשטות - יאללה, מה זה כבר אהבה? מי ישמע זה יציל אותך, יראה אותך, יישא אותך - זה כולה אהבה" [בשפה עממית].



כאילו לבוא ולנפץ לך את כל הדברים שגדלנו עליהם - שאגדות סיפרו לנו שנשיקה מאהבת אמת מצילה את המצב, ושבלן חפרה לנו על כמה שזה חשוב לאהוב... והשיר הזה בא ואומר לך - יאללללללה גזגז. עזוב אותי מהשטויות שלך וחלאס לחפור.



חולה על הציניות הזאת.







הגשם אמור להגיע בקטנטוש, אני מצאתי סדרה מקסימה [שלום לך אוליביה פופ!!] להעביר איתי את המשך השישי שלי והבייביז המסכנים חולים למעלה, צורחים את נשמתם וההורים העוד יותר מסכנים שלי מנסים לשפר את המצב ללא הועיל ומגרשים אותי כי אני מעירה אותם, והם נחנקים, ויש להם כאבים בטוסיק כי הם משלשלים ללא הרף.



איזה כיף להיות דודה.



הגרון שלי מת. שזה דבר טוב כי זה אומר פחות סיגריות, אבל אני לא יכולה לדבר והכאבים נוראיים. יהיה בסדר.



ניסיתי לתאר את המצב לידיד טוב, אז כתבתי שהגרון שלי שובת שתיקה. חי חי חי







אני לא מבינה למה אני מתעקשת לשמור על קשר עם חברות שזורקות עליי כזה זין ענק.



למען האמת זו רק אחת ספציפית וכבר מזמן שאני לא מתעקשת. פשוט מגיבה בחיוב כשהיא נזכרת בי פעם בחודש חודשיים ושואלת אם בא לי לצאת.



אני מבינה את העניין הזה של החוסר הביטחון העצמי והנסיונות לפאר את עצמך ולעקוץ אותי בכל השיחה שלנו. אני מבינה את זה שאת חברה שלי שנים ואני שומרת לך חסד בתור חברת עבר. אני גם מבינה את זה שבסה"כ לפעמים נחמד איתך.



אבל לקבוע איתי שניפגש, לבקש שלא נצא מהעיר לפגוש חברה אחרת שלי, לשבת בבר ואחרי פחות משעה להחליט שאת נוסעת עם חברים שלך לאיזה בית של ידיד בראשון לפאקינג ציון?



לא, נדפקת. או שאני נדפקתי. עכשיו- זה באמת שטויות. בקטנה. קורה. הכל טוב ואנחנו לא ילדות. פשוט חבל לי להשקיע את השעות הפנויות שלי באנשים שמשאירים אותי כברירת מחדל, או שפשוט לעולם לא יפנו זמן מיוחד בשביל לעשות זמן איכות נחמד.



ובמקום לומר משהו אני פשוט שותקת וזורמת עם העניין. כי אין לי כוח או רצון להשקיע במאמצים על זה. אני לא כועסת, לא נעלבת, פשוט כל כך לא מופתעת... לא בא לי לבזבז אנרגיות בלריב איתך על זה שאני לא חשובה. פאק איט. אני מעדיפה לכתוב בבלוג וללכת לישון







אז אני הולכת לישון



לילה טוב



בא לי ללכת לישון אבל שמתי פלייליסט כל כך טוב ואיך אפשר













זה מה זה גיי אני יודעת, והקליפ די דפוק אבל משום מה בגיל 20 חשבתי שזה מקסים ואמיץ.

בגיל 20 גם חשבתי שהבחור הזה ממש מבוגר ומבין מהחיים שלו, והיום זה כזה.. מה זה התינוק הזה, רק שלא יפלוט עליי. כאילו שקדם ונטע לא מספיקים לי

נכתב על ידי ~Lilium , 28/10/2017 03:03