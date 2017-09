כאילו אין מחר.

9/2017

יום כיף של החברה,

וכולן כזה, "יאו, למה רוקדים שם, אנחנו בעבודה",

כאילו, אויש, מה נסגר איתכן?!

יום כיף מטעם העבודה, הבאתי חישוק וחישקתי מול העובדות שלי, המנהלים שלי - ועל הזין שלי!

באתן ביום חופש שלכן, שלא משלמים לכן עליו ליום כיף בבריכה, עם מוזיקה ואלכוהול ואנשים נחמדים,

וכל מה שאתן עושות זה להצטלם בסלפיז ולהצטלם ליד העץ בפוזה של "יעני צוחקת" ולהתמרמר על החום,

המנכל והסמנכל נמצאים בבריכה דופקים כדורשת אחד לשני בראש - אבל לכן לא נעים לרקוד כי אתן מנהלות ויש דיסטנס?

מה זאת השטות הזאת?

אוף, בנות זה עם מיוחד.

האמת שקצת לא נעים לי מהחישוק כי זה באמת קצת מפדח והסתכלו עליי כמו יצורה,

אבל הי,

Do everyday one thing that scares you

בהחלט עשיתי

אבל וואלה, גם אם עשיתי פדיחות לעצמי ולתואר שלי כמנהלת,

סעמק, היה לי כיף, הרגשתי יפה, אני רוקדת יפה, ועשיתי כמה שפחות סלפיז.

ליל