7/2017

if it means a lot to you

כן. נפגעתי. לא משקרת. נפגעתי, יא בן של אלף זונות, כוס אימאימאימאימא שלך ושלי שבכלל התחלתי לפתח רגשות. אני מרגישה מטומטמת- כי אני מריחה שקרנים וגברים אפסים מקילומטרים. או כי ככה חשבתי. וכי באמת התלהבתי ממך. אויש, כמה התלהבתי ממך- כמה חפרתי עליך במסמך הוורד המסכן שכבר מחקתי כדי לעולם לא להרגיש מפגרת כשאקרא אותו. כתבתי שאתה מדהים, רגיש, ומקסים. כתבתי על כל איך נפגשנו, ועל שנפגשנו אחרי כן. סיפרתי על ההתעקשות שלך עליי, על שביקשת לחכות לי שאהיה מוכנה, שהבטחת לכבד. שאתה מודה שמעולם לא היית בסיטואציה כזו, ושאתה לא מבין מה זה להיות עם מישהי שעברה אונס - אבל שיש דברים שצריך לעבור יחד, ושמזל שאתה כל כך טוב בהגשמה עצמית. חה. חה. חה. ואז - הצלחת להשכיב אותי! כל הכבוד! ניצחת את האתגר. ואז מהגבר המהמם שחשבתי שאתה לקחת סיבוב של 180 מעלות ונהיית, שניה, אבל שניה אחרי שזה נגמר, בן אדם אחר. ילד חרא, גבר חרא, בן אדם מניאק. למה אני מכניסה אותנו להגדרות? כי פתאום קלטתי שיש שם עוד מישהי חוץ ממני. כי פתאום קלטתי שאני לא אחת בספר הטלפונים שלך, כי אנחנו יוצאים כבר שבועיים ואנחנו שוכבים, אז כן, זכותי לדרוש שלא תזיין אף אחד אחרת כל עוד אתה יוצא איתי! אז עשיתי בשכל, לקחתי את עצמי ועפתי משם כמו גנב בחושך. אני יודעת שיצאת עם עוד מישהי בזמן שיצאת איתי. פשוט ידעתי את זה רק אחרי שהבחור החמוד שלי התפוגג ויצא מי שאתה באמת. כוספאקינגעמק. אני ממש מלוכלכת ו