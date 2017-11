11/2017

by not being mine

הוא משלב את האצבעות שלו בשלי ואני מרגישה את הטבעות שלנו מתנגשות, וזה קסום כמה שזה לא מפריע לי בעצם. זה חלק ממנו כמו שזה חלק ממני, ואולי זה כל מה שאנחנו צריכים לדעת. - זה אף פעם לא בגידה כשזה הוא, הראש שלי מזכיר לי ואני לא יכולה שלא להסכים. החל מגיל 16, דרך 18, 21 ו27. זו אף פעם לא בגידה כשזו אהבה, או שמא, זו בגידה רק כשזו אהבה?. - איך הולך המשפט הזה.... אני לא.... .