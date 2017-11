מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 3/2015 8/2014 6/2014 2/2014 11/2013 6/2013 2/2013 1/2013 12/2012 11/2012 10/2012 9/2012 8/2012 7/2012 6/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 12/2011 11/2011 10/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 2/2011 1/2011 12/2010 10/2010 9/2010 8/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010



<< נובמבר 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

הבלוג חבר בטבעות:

<< אנשים של בוקר >> ± << בלוגרים אנונימיים >> ± RSS: לקטעים

11/2017

you should see the things we do, baby



התלבשתי כל כך יפה בשבילך, ואני בכלל לא מדברת על השמלה או על העקבים. לבשתי את החזייה הכי יפה שלי, והתחתון הכי קטן, הכל כדי שיהיה לך את הטוב ביותר לנשוך ולהעיף ממני לעזאזל. - אני מסתכלת עליך בזמן שאתה נשען לאחור על המרפקים על המיטה, הוי של הטי שירט שלך חושף כמה משיערות החזה שלך, אבל העיניים שלי כבר מזמן מתמקדות בבליטה במכנסיים. אני מפשקת רגליים ועולה עליך, נצמדת והחזה שלי מחליק על שלך, ככה, עם הבגדים. תופסת לך את השפה התחתונה עם השיניים שלי, ומחליקה את היד מתחת לג׳ינס שלך, מתחת לתחתונים. אני שומעת אותך מחניק אנחה בזמן שאני מוציאה את הזין שלך, ובזריזות הידיים שלך כבר מתחת לשמלה שלי. אתה מעביר אותן על התחת שלי ותופס, אצבע אחת שלך מחליקה כלפי מעלה ומלטפת את קצה התחתון הרטוב שלי. אתה מרגיש אותי מתכווצת ותופס אותי במותניים בידיים הגדולות שלך, מחייך בקצה השפה ומושך אותי עליך בתנועה חדה, והתחתון שלי כבר איננו. - כשאתה בתוכי, אני נצמדת אליך כדי לא לפספס אף שניה, ואתה גם לא נראה כזה, שמפספס. אני מותחת את הצוואר לאחור ונותנת לך לעבוד, שורטת אותך בגב ומבקשת שלא תפסיק לעולם. ואתה לא. - כשאתה רוכן מעליי, הזיעה החמה שלך מטפטפת מהחזה שלך לחזה שלי, נקווית בעצם החזה לכמה שניות, עד שאתה הופך אותי שוב. - כשאני תופסת את הנשימה חזרה, אני מחליקה ממך מטה עד שהלשון שלי בין הרגליים שלך, מלקקת אותך מלמטה עד למעלה בזמן שהאצבעות שלך חופנות לי את השיער. אני עוצמת עיניים ומתענגת על המלוח הרטוב הזה שהוא התמצית שלנו, ומרגישה איך עם כל מגע של הלשון שלי אתה נעשה קשה יותר. - כדי להתגרות, אני מעבירה עליך לק אחד רטוב ואיטי, שמתחיל מהבסיס ונגמר רק כשאתה מרגיש שאתה עומד להשתגע. אני מנשקת אותך בקצה לכמה שניות ועולה עליך שוב. - אני מתקרבת לצוואר שלך, מתלטפת על הזיפים שעל הלחי שלך, נושכת לך את התנוך של האוזן עד שכואב ולוחשת בשקט רגע לפני שנגמר, ׳ גם אני יכולה׳.



קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי rain queen , 5/11/2017 22:28