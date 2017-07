7/2017

the less I know the better

אמא שלי מסתכלת על התמונה שלהם ומחייכת חיוך כזה, כאילו היא יודעת שהיא אוהבת אותו אפילו שהיא לא אמורה. אני אומרת לה שהוא מתחתן בקיץ, רק קצת פחות משנה אחריי, והיא מרימה את המבט מהצג ומסתכלת עם העיניים הזהובות שלה עמוק בשחור שלי ׳כל הכבוד לכם׳ היא אומרת בפרצוף מרוצה שרק אמא אשכנזייה אמיתית יכולה לעשות, ואני יודעת שהיא מתכוונת לטוב, באמת טוב טהור ואכפתי, אבל כל מה שיוצא לי זה חיוך נבוך כזה של ילדים קטנים, שאומרים להם ׳כל הכבוד על ההשתדלות׳. ובאמת השתדלתי.