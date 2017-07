האובססיה שלי ליוני ליבנה

7/2017

אני מכירה את יוני ליבנה מהזמן שהיה חייל בעיתון "במחנה" ואני אזרחית עובדת צה"ל (גילוי נאות).

ליוויתי אותו בדרך המוזיקה שלו, ובכל הופעה חשבתי איזה קול נהדר יש לו, כמה השירים שלו מקוריים ומצחיקים ועמוקים והלחנים עשירים ויפים.

ההופעה האחרונה שלו, לקראת השקת האלבום החדש, ביום חמישי בתיאטרון הסמטה ביפו, הייתה מלאה ריגושים. מושקעת, מופקת מצוין ומהנה מאוד-מאוד.

עכשיו אני שומעת בלופ את הדיסק, "הרופא לשבורי לב", והעבודה שנעשתה בו מורגשת בכל תו, כל צליל וכל צעקה ולחישה עד דממה. כל שיר בנוי משכבות - מילים, שירה, מלודיה ועיבוד מוזיקלי - והכל יחד מכניס אותי ליקום מקביל שבו רק המוזיקה קיימת. ואהבה. וטוּב. כל טוּב.

אני שומעת את השירים וכלוב הצלעות שלי מחשב להתפקע (בפלדנקרייז, הצלעות והתפקיד שלהן נעשים מאוד-מאוד מוחשיים פתאום), כי אני לא יכולה לעצור וגם קשה להכיל הכל. הטווח של הרגשות והתודעה נראה אינסופי, גם בגלל שיתופי הפעולה עם מוזיקאיות ומוזיקאים צעירים ומוכשרים, שמוסיפים לצלילים צבעוניות נוספת, והכל מכניע אותי. ככה נכבשתי פעם מאלבומים כמו "מאחורי הצלילים", מלורי אנדרסון ו"מיסטר שרקי", מרוברט וויאט או מהתקליט הנצחי wish you were here.

אני מקנאה במי שעדיין לא שמע את השירים

https://lnk.to/YoniLivnehHarofe

https://www.facebook.com/YoniLivneh1/videos/10155445354519909/?hc_location=ufi