2/2017

לוליטה

מלא ספויילרים לספר. ברב אני לא ממליצה לך לקרוא את הפוסט.





זו לא הפעם הראשונה שאני מסיימת לקרוא ספר שלא עוזב את מנוחתי למשך תקופה ארוכה.

אתמול בלילה שוב עלו המחשבות על הספר היפה והמזעזע ביותר שקראתי בחיי, ובגלל שהייתי לבד בבית, ניתנה לי האפשרות להרחיב ולהתעסק בעצב השגרתי שאני חווה בעקבות קריאת הספר. וההתעסקות הזו העציבה אותי בצורה כל כך דראסטית שאני לא רואה איך אני עוברת את היום.

יש שני דברים שקשה לי לקבל בנוגע לספר. האחד, כמובן, הוא העלילה. בחור אירופי איטלקטואל חוטף ילדה בת 12. ולא סתם ילדה בת 12, אלא ילדה שאיבדה את אחיה ואביה, וחיה עם אמא ששונאת אותה בצורה לא הגיונית (לדוגמא, מאשימה את לוליטה בכאבי הגב שלה בגלל שכשלוליטה הייתה תינוקת הייתה ורקת את הצעצועים שלה מחוץ לעריסה ואמא הייתה מתכופפת להרים אותם). ואז, בגיל 12, נכנס גבר חתיך לחייה, לא סתם חתיך, חתיך ברמה הולוודיות, ומראה לה חיבה. אז לילדה בת 12 אין הרבה ברירה. ומה שקורה מכאן ועד לסוף חייה, זה שהיא יתומה, בודדה בעולם, ומנוצלת מינית ע"י הומברט, ואז ע"י קווילטי, והיא אפילו לא מאשימה אותם. במפגש האחרון שלה עם הומברט, היא אפילו מעודדת אותו. והסיבה לכך, היא הסיבה ששוברת אותי יותר מכל. היא לא מאשימה את הומברט בכך שהרס את חייה מפני שלא היו לה חיים להרוס. הוא בעצמו איים עליה שאם היא תעזוב אותו היא תחייה בפנימיות נוראיות, דבר שכנראה היה קורה.



הדבר השני שקשה לי לקבל הוא ששי, אהבת חיי, אוהב את הומברט. הוא לא מכחיש את זה שהוא מפלצת, אבל הוא מעריץ את יכולת הביטוי הבאמת יוצאת דופן ואיכותית שלו. לדוגמא;



Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth

כמעט כל משפט בספר הוא גאונות דיבורית. ואני לא מצליחה להבין איך אפשר לא לשנוא אותו לאורך הקריאה? איך אפשר לא לכעוס כשהוא מתאר בצורה כל כך יפה איך הוא ניצל אותה, ביטל את מי שהיא, לא התחשב בצרכים שלה, רמס אותה וכל זה למען הנהתנות האנוכית שלו?

בסוף הספר יש סצינה בה לוליטה בת 17, הכי מבוגרת שנפגוש אותה, ילדותית וגחמנית. הסיבה שלוליטה לא הצליחה כל השנים להגיע לעמקי נשמתה ולאבד את הסבל שנגרם לה, היא מפני שגם אימא וגם הומברט מעולם לא נתנו לה להתבטא (בכל מיני דרכים) וביטלו את מי שהיא.



מי שאומר שהספר הוא אמביוולנטי, כי ניתן להזדהות עם הדמות, הוא אדם שטחי, אדם מסוג האנשים שקונים דברים כי פרסמו אותם במודעות צבעוניות בעיתון. אכן ניתן לחבב את הומברט, אבל להתחבר אליו בגלל שהוא מנמק בצורה יפה את המעשים שלו זה בעצם לתת לעצמך את האישור שגם אתה לא מפלצת.



עכשיו נשאלת השאלה, למה אני כל כך עצובה? קל לי לענות על זה. מי יותר ממני יכול להתחבר לתחושת חוסר אונים? מי יותר ממני היה ילד שניצלו אותו וביטלו את מי שהוא? שכנעו אותו שהוא אשם? מי יותר ממני רצה לברוח? מי יותר ממני רצה שיאהבו אותו?

