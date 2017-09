כינוי: LVTM

?Can I ask you about today

אני חושבת שמי שאני הכי צריכה לבקש ממנה סליחה ביום הכיפור הנוכחי, זו אני. כבר מזמן איבדתי קשר ליום כיפור, למסורת שבאה עמו ולמסר שעומד מאחוריו, כמו הרבה רעיונות דתיים אחרים. אבל השנה אני בארץ, ושקט בחוץ, ומצאתי שיר עצוב מספיק ויש ילדים על אופניים, אז אולי אני אשקיע שניה מחשבה. וכשאני חושבת על אנשים שאני צריכה להתנצל בפניהם, בנוסף לאנשים שפגעתי בהם שלא במתכוון (ואולי אפילו במתכוון), פתאום חשבתי על עצמי. פתאום חשבתי על זה שאני צריכה לבקש סליחה מעצמי. אז סליחה על הרף הבלתי אפשרי שאני כל הזמן מציבה בפנייך, על ההשוואות האינסופיות שאני גורמת לך לעבור, השוואות מול אנשים שלא באמת חשובים או לא באמת ברי-השוואה. סליחה על זה שאני כל הזמן מעמיסה עלייך ולא משאירה לך זמן להנות מסתם להיות בחדר, סתם להיות בנאדם. סליחה שאת מבלה יותר מדי זמן ברשתות חברתיות שטניות וממכרות. זה מרגיע, זה ממכר, אבל סליחה שאני לא מצליחה לגרום לך לבלות את ה20 דקות האלה בקריאת ספר, או פרק בסדרה, במקום. סליחה שהראש שלי פועל בסדרות וברצפים שחייבים להיות מושלמים על כל איבריהם, סליחה שאני לפעמים לא מכירה בזה שהעולם לא באמת עובד ככה ונותנת לדברים להיות פשוט כמו שהם. סליחה על זה שאני כל הזמן רוצה הכל, ועכשיו, וקצת מכל דבר, וגם הכל ביחד. סליחה על זה שאני לא מצליחה להגיד לעצמי בכנות מה אני רוצה, או שאני לא באמת רוצה משהו אחד, אלא כל הזמן רוצה קצת מהכל. סליחה שהפחדים המוזרים האלה כל הזמן עוצרים אותי מלעשות משהו, וסליחה שאני לא באמת יודעת מה זה המשהו. אני ממש מקווה שאני אצליח לגרום להכל להיות סבבה בשבילך. לפעמים בא לי לפגוש אותך בגיל 16 כדי לשמוע מה היא הייתה אומרת- להבין אם היא תהיה מאוכזבת שהפכתי לאשת הייטק שגרה במרכז תל אביב ולא מוסיקאית משגשגת או בלוגרית אופנה או עיתונאית חוקרת. או שאולי היא דווקא תהיה מבסוטית על זה שבחרתי לעשות תואר מרתק, שאני עובדת קשה ומפתחת לעצמי קריירה- אחת רווחית, יש לציין, שאני כל הזמן מטיילת מסביב לעולם ושאני בזוגיות טובה ובריאה. לא יודעת, סליחה שאני לא יודעת להחליט.

