כינוי: רוז סלאווי







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 2/2017 12/2016 11/2016 10/2016 8/2016 7/2016 6/2016 6/2015 1/2015 12/2014 11/2014 10/2014 9/2014 8/2014 7/2014 3/2014 2/2014 1/2014 12/2013 11/2013 6/2013 5/2013 2/2013 1/2013 11/2012 8/2012 5/2012 4/2012 3/2012 2/2012 1/2012 12/2011 9/2011 8/2011 7/2011 6/2011 5/2011 4/2011 3/2011 1/2011 12/2010 9/2010 7/2010 6/2010 5/2010 4/2010 3/2010 2/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009 8/2009 7/2009 6/2009 5/2009 3/2009 2/2009 1/2009 12/2008 11/2008 10/2008 9/2008 8/2008 7/2008 6/2008



רוז סלאוויRSS: לקטעים

2/2017

13/3/14

הימים האחרונים מתערבבים לי. אני חושבת שהפרידה מ-א' הייתה כל כך טראמותית שלקיתי בעצמי בדה-קומפינסציה פסיכוטית. זה לא שנפל לי איזשהו אסימון היום, אבל כל מיני עובדות הצטלבו לי זו בזו ויצרו חוויה חדשה שממנה אני יכולה לבחון את הקיום שלי:



- האנושות מאכלסת את כדור הארץ רק 0.004% מהזמן שבו כדור הארץ קיים



- אני נמשכת לקיצוניות: רוצחים סדרתיים, עובדות משונות, אמנות אאוטסיידרית ו/או ברוטלית, שואה, מוזיקה נסיונית וכו' וכו'. אני יכולה לנסות להסביר לאמא שלי במשך חצי שעה למה הדבקתי על הדלת של החדר שלי מדבקות מנצנצות של צלבי קרס, אבל הסיבה האמיתית לא קשורה להגחכה של הסמל, אלא לרצון שלי להשתחרר מטאבויים - לא על ידי ביטולם, אלא על ידי ביצוע פעולות שסותרות את מה שמוגדר כנורמטיבי. זה לא ממש אנטי-קונפורמיזם לשם ההליכה נגד התלם, אלא משיכה לצדדים אפלים, מסתוריים, לא-מובנים-מאליהם, חקירה של כל מה שמודחק אל שולי החברה. באותו האופן, כש-נ.א. הסכים שאצחק על כך שהוא אתיופי, לא הייתי מסוגלת להעביר איתו שיחה שלמה בלי לתת רפרנסים עדתיים חשוכים, בצחוק כמובן, אבל במובן מסוים גם לא בצחוק. לעשות כי אסור. כי אמרו לי שאסור. לא כי עדתיות מעניינת אותי, אלא כי יש בי רצון לחקור את כל מה שאמרו לי שאסור להתעסק בו. אולי זה כן אנטי-קונפורמיזם? הסיבה שבעיניי זה לא היא שזו לא מוזרות לשם מוזרות, אלא מוזרות מתוך עניין אותנטי, בוסרי, חקרני. מצד שני, במשיכה אל האופל יש כניעה למה שהוגדר על ידי החברה כאפל, אסור, מסוכן, שלילי. אני נכנסת עכשיו ללופ שאני לא רוצה להיות בו: זה הצד של הפילוסופיה שאני לא אוהבת. לנסות להגדיר "משמעות" זה מעניין, לנסות להבין אם אני נמשכת לקיצוניות מתוך אנטי-קונפורמיזם (שהוא לא גרוע בהרבה מקונפורמיזם) או מתוך מוזרות אותנטית ואבסולוטית, שהיא מה שאני רוצה לנכס לעצמי - זה משעמם.



- באותו האופן שבו ביקשתי מהאלים בגיל 12 שיגשימו את משאלת לבי ויהפכו את חיי לרצף של אירועים חסרי מזל, על מנת שאזכה בחוכמה, תבונה ו"עומק", כך אני רוצה להקנות לעצמי "מעניינוּת" על ידי בקיאות במוזרות. השלילי ו/או אסור מעניין יותר מהשמח ו/או מותר ו/או מובן מאליו.



Anarchism tends to tread on emotion and intuition, thus not relying solely on "objective rationality". Anarchism does not limit the universe into the moulds of science or ideology. Anarchism fiercely resists pre-conceptions, and seeks a life style based on one's immediate experience of his own surroundings and conditions.



"פרה-קונספציות" היא המילה המדויקת לתיאור של הדבר שאני מנסה להעלים מצורת החשיבה שלי. האם הדבר עומד בסתירה אל מול העובדה שזה עתה תיארתי את המשיכה שלי ל"מעוות" כאנטי-קונפורמיזם (שבהכרח מייחס חשיבות לפרה-קונספציה חברתית ולהגדרתה של החברה את הגבולות בין האסור למותר, הבריא והחולני)?



אולי הניגודים הללו מותרים, משום שכאקט ביטולי של פרה-קונספציות אני יכולה להחליט שהעובדה שקיימות בי סתירות הופכת אותי לאדם שלם, משום שאנשים שלא קיימות בהם סתירות הם שברירים של הקיום - הרי הקיום כולו מלא בסתירות פנימיות.



Anarchism tends to see the world's problems as different aspects of a certain whole. Anarchists are the most insistent and aware of the wholeness of existence.



אני לא רוצה להיות יותר מיליטנטית ואבסולוטית לגבי אף אמת מוחלטת. זה לא אומר שאני כבר לא נגד הכיבוש, אלא שאני מכירה בכך שמדי פעם אתקל בטיעונים משכנעים מצד הימין - ע"ע השימוש של ישראל מידד בהגבלת אשרות השהייה שהבריטים הגדירו ליהודים בספר הלבן של 39' כדי לטעון שהם היו למעשה טרוריסטים סמויים, משת"פים של הנאצים שבעזרת פעולה זו כלאו את היהודים באירופה. אם כי הלח"י באופן יזום ומכוון רצה לשתף פעולה עם הנאצים. למה לא השתמשתי בזה כטיעון מול מידד?

Anarchism tends to tread on emotion and intuition, thus not relying solely on "objective rationality". Anarchism does not limit the universe into the moulds of science or ideology. Anarchism fiercely resists pre-conceptions, and seeks a life style based on one's immediate experience of his own surroundings and conditions. "פרה-קונספציות" היא המילה המדויקת לתיאור של הדבר שאני מנסה להעלים מצורת החשיבה שלי. האם הדבר עומד בסתירה אל מול העובדה שזה עתה תיארתי את המשיכה שלי ל"מעוות" כאנטי-קונפורמיזם (שבהכרח מייחס חשיבות לפרה-קונספציה חברתית ולהגדרתה של החברה את הגבולות בין האסור למותר, הבריא והחולני)? אולי הניגודים הללו מותרים, משום שכאקט ביטולי של פרה-קונספציות אני יכולה להחליט שהעובדה שקיימות בי סתירות הופכת אותי לאדם שלם, משום שאנשים שלא קיימות בהם סתירות הם שברירים של הקיום - הרי הקיום כולו מלא בסתירות פנימיות. Anarchism tends to see the world's problems as different aspects of a certain whole. Anarchists are the most insistent and aware of the wholeness of existence. אני לא רוצה להיות יותר מיליטנטית ואבסולוטית לגבי אף אמת מוחלטת. זה לא אומר שאני כבר לא נגד הכיבוש, אלא שאני מכירה בכך שמדי פעם אתקל בטיעונים משכנעים מצד הימין - ע"ע השימוש של ישראל מידד בהגבלת אשרות השהייה שהבריטים הגדירו ליהודים בספר הלבן של 39' כדי לטעון שהם היו למעשה טרוריסטים סמויים, משת"פים של הנאצים שבעזרת פעולה זו כלאו את היהודים באירופה. אם כי הלח"י באופן יזום ומכוון רצה לשתף פעולה עם הנאצים. למה לא השתמשתי בזה כטיעון מול מידד? - אין בי את היכולת "למכור קרח לאסקימוסים" מכיוון שאני מודעת מדי לאוקסימורונים ופרדוקסים שרק כאקסיומות מתפקדים כ"אמת" שלמה ואובייקטיבית. מלבד העובדה, כמובן, שאין אמת אובייקטיבית.



הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

<< לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי רוז סלאווי , 12/2/2017 14:06