11/2017

איך אנשים הולכים לעבודה כל יום

איך אנשים עובדים כל החיים שלהם כאילו הכל סבבה

הכל מרגיש לי לופ אינסופי של שגרה משעממת

הכל מרגיש לי חסר טעם

וחרדה שלא נגמרת רק מהידיעה שהיום אני הולכת לעבודה

בא לי להתפטר בא לי לשבת בבית כל היום

לחזור למשחקי מחשב שלי ולבינג'ים של סדרות

אולי בעצם זה הדבר הנכון???? כולה השתחררתי למה להכניס את עצמי לחיים האמיתיים כזה מהר

(she said in a miserable attempt to justify herself)

אני לא בנויה לתבנית הזאת

איך אנשים רגילים סובלים את זה

איך אנשים רגילים פשוט יוצאים מהבית כל יום לעבודה עם אנשים זרים ולא משתגעים מהלחץ

איך אנשים רגילים מסתפקים רק בכמה שעות בודדות של פנאי לעצמם בלי להרגיש שאין להם זמן לכלום

למה אני דפוקה