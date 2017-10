10/2017

איך יודעים אם הוא מתעניין

כשכל האישיות שלו היא חוסר התעניינות אחד גדול?

איך יודעים אם הוא בקטע

אם האיפיון הכי בולט בו הוא אדישות?

and it's driving me insane

כמו חתול שמנסה לתפוס בקצה של החוט

בזמן שהוא מתרחק לאט לאט

כמו כלב שרודף אחרי הזנב

של עצמו

הוא כן שולח הודעות

והוא כן מתחיל שיחות

ומדי פעם, מדי פעם ממש

הוא מראה סימנים שהוא שם

בשביל להישאר

אבל אחר כך לפתע הכל סותר את עצמו

ושוב האדישות ושוב השלווה האפתית הזו

שמשגעת אותי, לטוב ולרע

am i trying too hard?

should i just let go and let him come to me?

זו העצה שהייתי מעניקה לעצמי

אם הייתי רואה את הכל מהצד

אבל אני לא יכולה כבר לחכות

נתפסתי ברשת

איך נפלו גיבורים