9/2017

בהמשך לפוסט על ספרו של יגאל סרנה "השנה האחרונה" שאותו עדיין לא סיימתי,

באותה רוח ,נתקלתי השבוע בקטע יוטיוב שעשה לי צמרמורת והתרגשות

אני מדבר על השיר של גיימס בראון משנות ה70

this is the nan's world

הביצוע של ג'יימס בראון עם זמר האופרה המהולל לוציאני פאבארוטי .

לא שמעתי מעולם את הביצוע המשותף הזה ואני מזמין אתכם לשמוע

אין מילים

תיהיו טובים