4/2017

לההוא

עכשיו כשאתה קורא פה, קצת מוזר לי לכתוב. תמיד לקחתי בחשבון את זה שאתה קורא פה ולא חסכתי מעצמי מילה אבל פשוט חשבתי שאני לא מעניינת אותך יותר. אני לא יודעת להסביר את זה, אולי בגלל שהיית נורא קר אליי בימים האחרונים של הפרידה והיית נשמע כל כך נחוש והחלטי אז הרגשתי כאילו כבר הצלחת להתגבר עליי, בעוד שאני עוד לא קולטת שאתה כבר לא שלי. לפי איך שאני מכירה אותך ברגע שאתה לוקח החלטה אתה בדרך כלל עומד מאחוריה ואם ההחלטה שלך הייתה להתנתק ממני אז הנחתי שלא תזכור בכלל את הבלוג הזה. כשאני אומרת את זה לחברות (וכמו שאתה מכיר אותי ישר רצתי וסיפרתי להן) הן מסבירות לי שאחרי הכל כן אהבת אותי, וזה הגיוני שתיכנס לשם. בכל אופן לא יצא לי להגיד לך כי כל כך התעסקתי בלכעוס ולשנוא אותך. אני מאחלת לך הרבה הצלחה בהמשך דרכך, ואני שמחה בשבילך שמצאת את עצמך והלכת לפי הדרך שבה אתה מאמין. אני מאחלת לך שתזכה לאישה טובה, יראת שמיים, טהורה, עם ערכים טובים, אישה חרוצה,מעריכה,ובעיקר שתאהב אותך אהבת אמת. ציף. ‪Big Brovaz- You'll always be my baby boy‬‏ - YouTube