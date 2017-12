12/2017

התיישבת לצידי כשרגלייך הדקיקות נוגעות ברגליי

לא הרגשתי את העור הרך והחלק שלך כבר כל כך הרבה זמן

סיפרת לי שאת טסה לאוסטרליה ושאני מוזמן להצטרף

התעצבנתי עלייך שאת מציעה לי דברים כאלה כשאת יודעת שאני לא יכול לבוא

נפגשנו גם אתמול אבל הפעם זה היה אחרת, כבר לא פחדנו מהמגע, מהפגיעות

נפתחת אליי. בכית

גם אני הזלתי דמעה כשראיתי אותך נחנקת מעצב

המשיכה בינינו אדירה. אין איפה להתווכח על זה

אין פעם שהיית לצדי ולא דמיינתי אותך מתפשטת מולי

אפילו את הודת שככה את מרגישה לגבי

את קולטת שבחיים לא התנשקנו? שלא לדבר על לשכב.

יש לנו קשר מיוחד, מוזר יש לומר

ועכשיו את עוזבת

אבל אני עדיין אוהב אותך





I don't wanna see

Your face here no more

Still that doesn't mean that I'm shutting the door