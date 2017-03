אבל אני מפחד להיות ליידך

3/2017

כבר כמעט שכחתי ממך, כבר כמעט שכחתי את כל מה שגרמת לי להרגיש

כמעט שאני כבר לא זוכר כלום מאותם הלילות המעורפלים בהם שכבנו תחת כיפת השמיים ודיברנו

כבר לא זוכר את אותן הנשיקות.

כבר כמעט ששכחתי כמה שאהבתי אותך אבל אז את הופעת.

ופתאום באמצע היום, שתיים בצהריים, כשאני פונה בקיצור הדרך הקבוע שלי לחנייה

וצועד בסמטה המוצלת היחידה בכל השכונה הזאת

פתאום מהצד השני של הסמטה את הגחת.

כמעט ארבע שנים שלא ראיתי אותך, אפילו לא לשנייה

בפעם האחרונה שהתראינו היינו ערומים

היינו יחד שנתיים וחצי, שנתיים וחצי שהתחבאנו מכולם

שנתיים וחצי שפחדתי מה יגידו אבל גם שנתיים וחצי שהשלמתי שזה מי שאני ושיקפצו כולם

בהתחלה היינו נפגשים בסתר, מתחבאים במכונית

לא היית אצלי שנה וחצי מתוך כל הזמן שהיינו יחד

ובטח שלא אני אצלך

אבל אהבתי אותך מכל הלב.

אגב, הפעם האחרונה שהיינו יחד ערומים הייתה גם הפעם הראשונה שהיינו ערומים.

מעולם לא שכבנו. אבל תמיד רציתי.

היינו מתנשקים בלי סוף ומדברים עד אין קץ,

אבל הכי הרבה היינו אוהבים.

ופתאום באותה הסמטה המוצלת בשתיים בצהריים,

הכל שוב הוצף בי, כאילו מעולם לא עזבת

מרחוק ראיתי אותך צועדת לעברי ואין לאף אחד לאן להסתובב

עוד רגע דרכנו יצטלבו ונעמוד אחד אל מול השני

"את כל כך יפה" נפלט לי כשנעצרת מולי

"עמרי," פלטת את, "כמה זמן..." לחשת חצי לעצמך

אבל אחרי שיחת חולין של מה את עושה ולאן אתה הולך כל אחד המשיך את הדרך שלו

אני אל המכונית ואת אל הלא נודע.

אם היה לי קצת אומץ הייתי מזמין אותך לשבת לקפה, אולי רק להשלים פערים

ואולי לנסות את מה שאף פעם לא העזנו

להתאהב באמת, ללכת על זה עד הסוף

אבל במקום זה רק איחלתי לך בהצלחה, לא משנה במה, במה שתעשי

וכשהגעתי למכונית והתנעתי, כל הזכרונות,הריחות, הכל הוצף

ונזכרתי שאני בכלל עדיין קצת אוהב אותך.

Spirit of my silence I can hear you

But I'm afraid to be near you