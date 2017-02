2/2017

אז... זה הרגיש כמו לצאת מהארון. בגדול זה התקבל בהבנה מאוד גדולה ובנימוק "שכאלה הם החיים וזה לא סוף העולם".

הרגשתי שאני צריך לתת זמן וספייס לעכל את הדבר הזה, אבל מהר מאוד הגיעה תמיכה ורצון לעזור אחרי שהבעתי שמחה שלא נראתה אצלי מעולם. הדבר גם בא לידי ביטוי מהצד השני. אגב שם מאוד סקרנים להבין מי אני ומאיפה לעזאזל הביצים.

בגדול, אנחנו יחסית רצים ועולים דיי מהר בשלבים של הדבר הזה, אף על פי שאנחנו מחשיבים את זה למשהו איטי. למרות זאת, זה כן מרגיש כעקב בצד אגודל כי אין כוונות, לעת עתה, למשהו הרבה יותר מחייב ממה שזה עכשיו.

אני מרגיש בשיא שלי וחי כל שניה כאילו היא האחרונה בדבר הזה, בתקווה שהיא לא תגיע אף פעם.

האם אני שלם עם זה? כן, עם זה וההשלכות של זה.

היא בהחלט תפסה מקום באולימפוס שלי.

It's nostalgic and quiet, but louder than silence. I want to get lost in you, Tokyo.