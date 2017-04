כינוי: Love me tender

בת: 17







מלאו כאן את כתובת האימייל

שלכם ותקבלו עדכון בכל פעם שיעודכן הבלוג שלי:



הצטרף כמנוי

בטל מנוי

שלח



RSS: לתגובות

ארכיון: 4/2017 3/2017 1/2014 12/2013 11/2013 10/2013 7/2013 6/2010 4/2010 3/2010 1/2010 12/2009 11/2009 10/2009 9/2009



<< אפריל 2017 >> א ב ג ד ה ו ש 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30





הוסף מסר

שם:



email:



כתובת אתר (או מספר בלוג):

מסר (עד 255 תוים):



זכור את הפרטים שלי

שלח Love me tender17RSS: לקטעים

4/2017



בהמשך למה שכתבתי לדבי החברה שלי "עינב", אם מישהו תהה, לא נראה לי שמישהו קורא פה.. היא התקבלה, ואני לא מרגישה מאוכזבת או משהו אני לא מבינה למה אני מרגישה מאויימת ממנה.. אני יודעת שלאף אחת מאיתנו אין סיכוי איתו ולא כי הוא חתיך אומות עולם אלא כי דבר רקאשון יש לו חברה דבר שני אני לא ורצה ודבר שלישי לה אין אומץ לעשות את זה ולהקרב ל"דניאל". כשעבדתי יום חמישי עבדתי איתו ועוד עובדת בגיל שלי, בכשהלכנו אז חיכינו לו ובגלל שהוא מיהר אז הפעם לא ישבנו לבד במשרד שלו, ונגיד את האמת, הייתי מאוכזת, אני רוהבת להיות איתו לבד אני אוהבת שהוא עושה כאילו הוא לא שם לב שהוא נוגע בי או שהוא מסתכל עליי ומחייך כאילו אני לא שמה לב, ולאותו רגע שזה לא מםריע לי רק להמשך היום כן. בקיצור, אני והעובדת הבשניהה חיכינו לו בחוץ שיסדר הכל וירדנו למטה כולם, אותו באה לאסוף מונית והוא שכח במסעדה את הפתק שנותן לו לסוע בלי כסך מהכיס האישי שלו אז הוא אמר טוב אני חייב לעלות לקחת להתראות, אותי הוא חיבק וממש הצמיד אותי אליו כאילו גם לו היה חסר הישיבה הזאת בסוף היום. ולעובדת ההיא אמר ביי והלך. אני לא מתגעגעת אני לא משתוקקת או מחכה בציפייה לעבוד איתו אני רק מקווה שזה לא יגרום לחיכוים מיותרים בין כולם. תודה למי שקורה, גם לאלה שיש להם ביקורת קשה על מה שקורה, לילה טוב אהובים :)

הצג תגובות הוסף תגובה הוסף הפניה קישור ישיר שתף המלץ הצע ציטוט

תגובה אחרונה של Dancing in the light ב-2/4/2017 00:21 << לקטע הקודם לבלוג המלא לקטע הבא >> נכתב על ידי Love me tender , 2/4/2017 00:08