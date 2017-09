9/2017

"I wish I could show you when you're lonley or in darkness the astonishing light of your own being"

-hafiz

יש יותר מדיי לומר,

אז פוניקס יקירה,

אני רק אומר שאני אוהבת אותך,

וביחד נעבור גם את הימים הרעים וגם את הטובים,

את תהיי בסדר בסוף, את חזקה.

והטוב ביותר עוד לפנינו ♥