אודות הבלוג





2/2017

איך כנרת-זמורה-ביתן, מודן, ושאר ההוצאות הגדולות פוגעות בעצמן.

כשהקינדל רק הושק אני הייתי נגד הרעיון. לא משנה כמה אנשים סביבי ניסו להסביר שיש לו גם יתרונות, מבחינתי הקינדל היה גאדג׳ט מיותר שחייבים להיפטר ממנו. אמרתי לכולם שאני בחיים לא אקנה קינדל (או את המקבילה הישראלית שלו, ״עברית״, שהושקה לפני כמה שנים ונעלמה מהמדפים קצת אחרי זה ככישלון צורב). אני לא אגיע למצב שבו אני מוותרת על כל מה שאני אוהבת בספרים וקונה קינדל. מספיק לדפדף בעמודים המוקדמים יותר של הבלוג הזה בשביל לראות שהיתה לי נטייה קלה לדעתנות מוגזמת, חוסר הקשבה ודרמטיות. קל מאוד לראות איך זה משתקף בהצהרות האלה, במיוחד היום, כשאני מודה שהקינדל היה אחד הרכישות הכי טובות שעשיתי אי פעם (יחד עם המצלמה, האייפון והאייפוד, god bless them). הבעיה היחידה בקינדל היא המחסור בספרים בעברית. כן, אני קוראת ומדברת אנגלית באותה הרמה שאני קוראת ומדברת עברית, ולחלוטין אין לי בעיה עם ספרים באנגלית (להפך, פיתחתי נטייה לקנות ספר או שניים בהית׳רו בכל פעם שאני עוברת שם, מה שקרה הרבה בשנתיים האחרונות), אבל יש משהו כיף בלקרוא בשפת המקור שלי, שלא לציין את הסופרים הישראליים שאי אפשר למצוא את הספרים שלהם באנגלית. נכון שאני פחות מתחברת לספרות מקור, אבל אפילו כאן יש לפעמים דברים טובים. כמובן, פה אתרים כמו GetBooks ואינדיבוק (שאני אישית לא מחבבת יותר מדי) נכנסים לתמונה. אין ספק שתעשיית הספרים הדיגיטליים צוברת תאוצה בארץ. נכון שה׳עברית׳ נכשל קשות (למה אתם מצפים בדיוק, עם שם כזה וחצי מהיכולות של הקינדל או קוראים אחרים מחו״ל?), אבל מספיק לחפש ״ספרים דיגיטליים בעברית״ בגוגל, וכבר מופיעות שלל תוצאות. ובכל אחד מהאתרים הללו אפשר למצוא כמעט כל ספר חדש שיצא בשנים האחרונות ואפילו - לאט לאט - גם כמה ישנים. והכל, כמובן, בחצי מחיר ביחס לגרסה המודפסת (או אפילו פחות). אז נכון שזה עדיין יקר יותר מאמזון, שם המחירים נעים בסביבות הכמה דולרים, לעומת 40-50 שקל כאן, אבל זה משמעותית זול יותר מספר מודפס. וכמובן, זה דיגיטלי. You never have to be away from your favourite book again. מי שחווה את היכולות של הקינדל יודע שקריאה בקינדל שונה מקריאה בטלפון או בטאבלט. מאוד שונה. המסך שונה ומזכיר יותר ספר מאשר משהו אלקטרוני, התחושה שונה והיכולות דרמטית טובות יותר מאלו של האפליקציות הישראליות. זה לא מפתיע שיותר ויותר אנשים, אפילו בארץ, עברו לקרוא בקינדל. כמות הפעמים שיצא לי לדבר על זה עם לקוחות היא מדהימה ביחס ללפני כמה שנים. (מה שלא באמת מפתיע, לאור השימוש הגדל בקינדל ברחבי העולם. חצי מהאנשים שראיתי כשטסתי לקנדה החזיקו אחד.) וכאמור, כאן אתרים כמו GetBooks נכנסים לתמונה. כן, הם מציעים ספרים שנשלחים היישר לקינדל וחוסכים את השימוש באפליקציות ומחשבים. רק שמי שבוחן את האתרים הללו יכול לראות שהמגוון לקינדל קטן באופן דרמטי מהמגוון הדיגיטלי. לפני שבועיים בערך שלחתי להם הודעה, בה שאלתי למה ספרים מסוימים מוצעים לקינדל ואחרים לא. התשובה שלהם היתה פשוטה: בדיוק כמו שהוצאות הספרים קובעות את המחיר והשיווק, ככה הן גם קובעות מה מוצע לקינדל ומה לא. וכמו תמיד, החברות הגדולות הן אלו שהכי נצמדות לדרכים הישנות: הוצאות כמו מודן, כנרת-זמורה-ביתן ומשכל (ידיעות אחרונות) הן אלה שכרגע מגבילות את פרסום הספרים לפרסום דיגיטלי רגיל בלבד. בעוד שאין ספק שהקוראים מפסידים המון במצב הזה, קל לראות את מה שההוצאות הללו כנראה לא רואות: הן מפסידות יותר. כעובדת בחנות ספרים יש לי גישה לרוב הספרים החדשים, וקורה שאני נתקלת בספר שאהבתי מספיק בשביל לרצות שהוא יהיה באוסף (ההולך וגדל) של ספרי הקינדל שלי. אני אפילו מוכנה לשלם את המחירים היקרים יותר בארץ בשביל עותק בעברית. אבל כמובן שאין כאלה, והיום כשיש לי קינדל, אני כבר לא אבזבז את הכסף שלי על ספרים שאני אוכל לקרוא רק בטלפון. זה כמו להדליק נרות בבית כל ערב כשיש חשמל זמין ואפשר להאיר את הבית בלחיצה על כפתור. ולי לא אכפת; אני פשוט קונה את הספר באנגלית. אחרים פשוט לא קונים אותם בכלל. בכל מקרה ההוצאה מפסידה מזה. השאלה היחידה היא מה צריך לקרות בשביל לגרום להוצאות להתעורר. חוק הסופרים פגע במכירות הספרים בצורה דרמתית, והיום כשהספרים הדיגיטליים צוברים תאוצה גם כאן, המכירות צונחות אפילו עוד יותר. בסופו של דבר, גם מי שאין לו בעיה לקרוא בטלפון (כמוני) יעבור לקרוא אלקטרוני כלשהו - בין אם זה קינדל ובין אם זה קורא אחר כלשהו. ואיכשהו יש לי תחושה שכבר עכשיו המכירות של הספרים שזמינים לקינדל גבוהות מאלו שלא - אז מה יהיה כשלכולם יימאס מלהתפשר על פחות? הגיע הזמן שההוצאות הגדולות יתעוררו, כי אם הן ימשיכו ככה, הן לא יישארו חזקות לאורך זמן. מספיק לראות מה קרה למפיץ ליאור שרף כדי להבין מה יקרה - הוצאה שפעם היתה מהחזקות בארץ מתמקדת היום במכירה של מדבקות והוצאה של ספרים בודדים. ולשם הולכים כל מי שלא יקבלו את המהפכה הדיגיטלית, one way or another.

