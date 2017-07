7/2017

The beginning of the end

ישבתי בטיפול השבוע כהרגלי, רוב השיח נע סביב הילד שלי ואיך שאני תופסת שליטה בחיי מחדש ומרגישה את הזכות להחליט החלטות לגביו בגפי ולהיות מסוגלת לשאת תוצאות או התנהגויות שונות שלו סביב אותן ההחלטות. איפשהו באמצע חזרתי לדבר על המשפחה. המטפל עצר אותי בין הרצונות של בני המשפחה השונים, ושאל אותי איפה אני בכל זה, ועניתי לו. הרבה דברים שנלכדו או נאצרו בתוכי שנים, אולי אפילו כל חיי, הולכים ומקבלים מקום בטוח ויציב בהם עם הזמן. זה לא קל, בכל מקום יש הרמות גבה וביקורת. אף בנאדם כמעט לא מקבל ב-100% אותי ככולי ולאנשים יש הערות והארות איך היו עושים או אוהבים דברים אחרת. אני מבינה שאני מגיעה למקום שלוותר מחדש זה פשוט לא בא בחשבון. עם כל צורך וכל תחושה שזוכים למענה, יוצאים ממני עוד זכרונות ועוד רגשות, וחלקים שבורים שבי, רסיסים של ממש, זוכים להתאחות מחדש במעיין דבק קוסמי העשוי כולו מקבלה עצמית, העדר שיפוטיות, ואינטואיציה חזקה שאני קרבה מתמיד לבסיס האם שלי, הביתה. גם אם אותו בית מעולם לא היה סביבי ולא גלום באיש מסובביי. אני חוזרת לעצמי, אני קמה לתחייה מחדש. בין לבין הוא פתאום עצר אותי. אני בטיפול אצלו רוב שנות מחלתי ומעולם לא היה מצב שהוא עצר אותי באמצע. גם כשאמרתי שטויות. גם כשעבר עליי משהו ממש מוזר והיה קשה לעקוב. כלום. הוא תמיד נתן לי לדבר בשטף, גם אם לא השחיל מילה כל השיחה. הוא אמר לי שהוא רוצה לציין בפני דבר חשוב: במשך כל הטיפול לאורך השנים מעטים הם הזמנים שהוא חש בחיוּת ממשית בוקעת ממני. ומאז אני אמא הוא ראה את זה קורה פעמיים סביב הילד שלי, והפגישה הזו היא השניה. "אני מרגיש... שאת ממש מוצאת את עצמך. את מתחילה להבין מי את ומה את רוצה ואיך להשיג את זה. יש לך כיוון והוא לא נגזר מאיש, הוא אך ורק שלך. את יוצאת אליי, אני רואה מי את פתאום." הוא פסק. "אוקי..." עניתי, מנסה להבין לאן זה הולך. "אני חושב שאני צריך ליידע אותך, שזה ככל הנראה ההתחלה של הסוף." "לא הבנתי." עיקמתי את גבותיי. "יש עוד זמן, אנחנו לא ממש שם עדיין, אבל את לקראת סיום הטיפול שלך. את מגיעה ליעד." עיני נמלאו בדמעות. "לא.. לא אתה טועה." עניתי, נסערת. "למה את חושבת שאני טועה?" "אני חולה בדבר חשוך מרפא. תראה את כל הספרים... ההוראות... לאנשים עם מחלה כמו שלי אין דרך לצאת. הטיפול הוא סוג של מאסר עולם. זה לנצח." הוא צחקק. "אני לא מאמין בטיפול נצחי." הוא פסק. "באמת...? אף פעם לא אמרת כלום, ואני בטיפול כל כך הרבה זמן. אז הנחתי..." "השתמשתי פעם במטאפורה של אופניים עם גלגלי העזר על הורייך, כעת אשתמש בו ברשותך עליי. את אדם שהולך ומתגבש. את הופכת לאישיות עצמאית ולא תלויה. את ממוקדת, את מאוזנת, את סופר מודעת. עבדת קשה מאוד בטיפול, בחייך, על להיות אדם יציב יותר. יש לך צרכים ורצונות שייסרו וליוו אותך זמן רב ונלחמת רבות על מצוא דרך לתפקד לצידם ולמלא אותם בצורה לא הרסנית ומועילה. עברת תהליך כל כך מרשים והפכת מנערה בגיל שאחרי-ההתבגרות לאישה של ממש. עוד מעט תוכלי להסתדר בכוחות עצמך. כשילד לומר לרכוב על אופניים וכבר לא זקוק לגלגלי העזר, צריך לתפוס את המומנטום ולהסיר אותם. גם אם יש סיכוי שעדיין קצת יפול בלי, אם הוא יכול להסתדר צריך לשחרר אותו מהם בטרם העזר יהפוך לתלות מיותרת. אני הולך ומתייתר כגורם מטפל. את הולכת ובונה את עצמך בחיים. מחוץ למחלה, מחוץ לפחדים. את מקבלת את עצמך ועושה דברים עצמאית, את הולכת ומתגבשת כאדם שלם ומקבל את עצמו. התהליך לשמו נזקקת לטיפול כמעט הושלם. כשזה יקרה, אני כבר לא נחוץ." הדמעות התחילו לזרום. "אתה... זורק אותי?" "כל עוד אני חי ודבר רע לא קרה לי אינני הסמכות להפסיק את הטיפול, זה משהו שאת תצטרכי לעשות כשיגיע הרגע. הוא עוד רחוק, שוב, אל תאכלי סרטים. אני פשוט רוצה שתביני שזה כבר באופק. זה מתקרב." "אז... איך זה קורה, בעצם? יום בהיר אחד זה מפסיק? אני יכולה פשוט להפחית במינון או משהו לפני?" "יש לי מטופלת אחת שהפחיתה ואמרה שמתאים לה להיפגש רק אחת לשבועיים וכן הלאה, כן, זה בהחלט אפשרות. זה לגמרי תלוי בך, באופן ההתקדמות שלך, בצרכים שלך ובאיך שנוח לך להפסיק. הרי הפסקת כבר פעם, אני לא צריך לספר לך." "זה היה שונה..." "כי התייאשת ממני. חשבת שאני לא טוב מספיק לטפל בזה." הוא חייך.

"לא... לא ממך. מטיפול. זה לא שהרגשתי בסדר אז, פשוט הרגשתי... שזה בלתי פתיר." "כן, אני יודע." "מפחיד אותי שזה יגמר." הדמעות האחרונות המשיכו לנשור. "אני יודע. זה לא עכשיו, זה עוד מעט. אבל היה לי חשוב שתדעי. ותסמכי עליי, אני לא אומר סתם. אני צודק בקשר לזה." "אז למה... למה כל כך הרבה אנשים כועסים עליי וקשה להם איתי והכל? זה לא סימן שאני משוגעת?" "יש לך חתיכת מנוע פנימי, אנה. לא לכולם קל עם מנוע כזה. את חריפה. זה מאתגר. זה אפילו מרגיז. גם לך היה קשה מאוד איתו עד שלמדת לתפעל אותו ולחיות איתו בשלום. יש דברים שעוד נותרו לך לסדר בחיים אבל את רוב העבודה הממשית השלמת בכבוד. יש לי... יש לי רק בקשה אחת ממך." הוא אמר. הופתעתי והרמתי את עיני הלחות אליו במעט חשש. "מה?" "שתתני לעצמך כבר... לזרוח. את חייבת לחיות יותר. פשוט להיות. את צריכה, ואת יכולה."

אני אנה, אישה בת 29. בי-פולרית במהלך רימסיה שניונית מאז שחליתי. אני מאובחנת כבי-פולרית ברמת חולי הנמוכה ביותר בסקאלה. האבחנה הקלה הזו ליוותה אותי מהיום הראשון, אבל זה לא אומר שלא סבלתי רבות ממחלתי באופן פעיל או לא נלחמתי מלחמת חורמה כדי להישאר מאוזנת, ואף להחלים, למרות שאין כל תיעוד ספרותי להחלמה מלאה ממחלתי, רק רימסיות ארוכות במיוחד לכל היותר. במסגרת המאבק שלי מול המחלה הקפדתי על כל הכללים הרפואיים, ונאלצתי לאתגר את עצמי מול כללים אחרים. הקפדתי על נטילת תרופות לפי הוראות הרופא, גם כשהתרופות והמינונים היו גבוהים ולא קלים להתמודדות וכשתופעות הלוואי היו מייסרות. הקפדתי על בדיקות דם ובדיקות כלליות כדי לוודא שהכל תקין. הקפדתי על כל המגבלות החלות סביב התרופות ומחלתי באורח החיים (לא מעשנת או שותה ולא נמנעת משינה. וכמובן - אינני צורכת סמים). הקפדתי על טיפול פסיכולוגי אחת לשבוע, ובתקופות מסוימות אפילו פעמיים בשבוע. בזמנים שלא הלכתי לטיפול נשארתי בקשר הדוק עם רופאיי והמטפל שלי. דיברתי באופן גלוי על הקשיים והכשלים שלי, וגם על הדברים שכאבו. לא ייפתי דברים, לא שיקרתי להם או לעצמי. בכיתי המון. כעסתי המון. התאכזבתי והתייאשתי בלי סוף, אבל קמתי כל פעם מחדש ולא ויתרתי לעצמי. המטרה הראשונית שלי הייתה שהמחלה לא תהיה מרכז חיי ואישיותי, שאהיה יותר מסתם "חולת נפש" לפי התיעוד הרפואי. זו הייתה פסגה קשה לכיבוש, כי ההתקף הראשון גזל לחלוטין את כל האישיות שלי והביא אותי למצב שבו הייתי צריכה ללקט הכל מאפס ממש. כל זיכרון או רגש. הכל היה חסום ומודחק. החיים שלי רחוקים גם כיום מלהיות מושלמים. אני לא עובדת במשרת חיי, אין לי בית משלי ואני לא ממש יודעת מה החלומות והשאיפות הכי כמוסות שלי, אבל רוב מי שסביבי כיום מבין חבריי הם אנשים אמיתיים, חמים ותומכים שאוהבים אותי ומקבלים אותי כמו שאני ואני אותם (גם אם אנחנו שונים). יש לי ילד שאני אוהבת בכל ליבי ולפחות כרגע מעריץ את האדם שאני, לא מודע כלל שבמקומות לא מעטים בחברה כיום אני נתפסת רע יותר מעבריין אפילו בגלל בעיותיי הרפואיות. אני מתחילה לקבל את האוריינטציה המינית הלא קונבנציונלית שלי (צורך במין חפשי ללא מחויבות, עם אופציה לשותפים קבועים) ולהתחבר מחדש לתחביבים וכשרונות שהזנחתי כשחליתי, למרות שחלקם טופחו מילדות. הבלוג הזה שירת וככל הנראה ימשיך לשרת אותי סביב מחלתי. הוא הוקם אחרי שעברתי אונס אכזרי עליו לא יכולתי לדבר עם איש, ופחדתי להתפרק מחדש, ונועד להחזיק לי את הראש מעל למים. מאותה נקודה קרו דברים רבים נוספים, חלקם הלא מבוטל טובים ומעצימים, וכשזה קרה - הבנתי שהבלוג שלי איננו רק עמוד לפריקת סבלי ושדיי, אלא גם מראה משקפת חשובה מאוד לאנשים מתמודדים אחרים, נוער או מבוגרים. כשמחלה נפשית מתחילה להתגלם בקרבנו אנחנו לא תמיד יודעים. וגם כשיודעים יש המון פחדים, מוצדקים לחלוטין, מאבחנה, מסטיגמות, מיחס מנכר של גורמים מטפלים, מתרופות עם תופעות לוואי, מתחלואה נלווית, באמת מהמון המון דברים... כשהכנסתי את עצמי לטיפול לראשונה ידעתי שיהיה לי קשה. ידעתי שאפילו יהיה חרא, אבל גם ידעתי שאלה הכלים שלרשותי כיום כדי לשרוד, ושלפעמים גם זה מספיק כנקודת מוצא. קצרה היריעה מלתאר כל כך הרבה תחנות שעברתי בדרך. מי שאומר שלקבל טיפול זה קל הוא שקרן. קשה להודות כשצריך ועוד יותר קשה לקבל ולהתמיד, ולמצאו אנשים זרים מטפלים שניתן לסמוך עליהם שיראו את נפשך ולא רק את הכשלים שבה. אבל בדיוק כמו כל מחלה אחרת, בדיוק כמו סרטן ליתר דיוק, מחלות נפש לא מטופלות עשויות להתפשט. בנאדם אחד יכול לחלות בכמה וכמה הפרעות קשות בו זמנית המזינות וניזונות זו מזו כמו פרא, כל עוד לא יקח את עצמו בידיים ולו במעט - ויתחיל להילחם. אני עדיין לא יודעת איך הסיפור שלי יסתיים, אבל ממרום שנותיי כחולה, ברובן באופן לא פעיל (מתוך מאבק אקטיבי מתמיד!), אני יכולה לומר היום שהאמון היה שווה וכך גם ההתמדה. אני בקשר עם חלק מהאנשים שיצא לי להכיר באישפוזים, ומקומם בחיים שאחרי כותלי בית החולים היה נטו, נטו, תלוי בכמה הם היו נכונים ונחושים לטפל בעצמם - לעומת כמה הם ניסו להכחיש ולטאטא ולהתחפר. אין מצוקה אדירה יותר ממחלה לא מטופלת, עם כל היסורים האפשריים סביב טיפול כזה או אחר. אז אני קוראת אליכם: אנשים שחשים ברע, אנשים מאובחנים, אנשים שכמעט התייאשו כליל מטיפול שעברו ואנשים שמכירים אנשים כאלה - אל תוותרו. אל תיכנעו לחשיכה הפנימית שיונקת אתכם אליה ומרפה את ידיכם. לא למחשבות הרעות, לא לתחושות, לא לסיוטים. זה הכל תוצר של מלחמה, ואתם יכולים לנצח. יש סיכוי להינצל, יש סיכוי לשים לזה סוף גם בלי לשים לעצמכם סוף. אפשרו את הסיכוי הזה, כדי שיום אחד גם אתם תוכלו להרים את הראש ולהיות עצמכם שוב. זה לגמרי אפשרי, לרגע אל תחדלו להאמין בכך.



