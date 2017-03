Learning Zone

3/2017

כבר בערך חודשיים פלוס מינוס הוא מנסה להגיע אליי באמצעות הודעות בפייסבוק, ואני מתעלמת. ההתעלמות נובעת בעיקר מחשש לגבי מה כבר יש לו להציע לי. חנון אבל גם אתלט. קירח. לא בדיוק יפה חיצונית וממה שהספקתי לראות בקבוצות משותפות גם הרבה פחות מחוספס ממני. לא אוהב ציניות ולא יודע לעקוץ, נטה להיפגע מעקיצות של אחרים. נאיבי? יבש? לא מבין עניין?

סיננתי וסיננתי אבל זה לא הפסיק. מתישהו הוא ראה התבדחויות שלי סביב נושא מין אנאלי וסטרפ-און וזה שיגע אותו. הוא ניג'ס כפליים. בסוף עניתי, ממש לא בהתלהבות גדולה. השיחות גם לא היו רבות. בין היתר אמר לי שקרא שאני שונאת שמזיינים לי את השכל במקום לעשות מוב ממשי. ואז דיברנו כמה שיחות קצרות וקלילות על להיפגש, ומשכתי קצת. ואז קבענו וקיבלתי מחזור יום לפני.

דחינו לאתמול. והיה לי פיק ברכיים שכזה. מהסוג שקשה לזהות אם זו תחושת בטן או סתם פחדנות יתר וחרדתיות. ונסעתי, מסתבר שהוא חיכה לי שם לפני הזמן (שזה משהו שלרוב לא קורה), פשוט ירדתי מהאוטובוס ומצאתי את עצמי מסתכלת עליו.

בבית החמוד שלו הוא אפה לנו פיצה מוכנה בתנור וקנה דיאט קולה (לפי ההעדפות שלי), שוחחנו קצת בקלילות וכשהפיצה הסתיימה הוא הציע לי להחליף בגדים בחדר השינה כי שם יש מראה לכל אורך הגוף, בניגוד לחדר האמבטיה (הידד! גבר שיש לו מראה בבית, גיליתי לאחרונה שזה דבר די נדיר).

לא ידעתי למה לצפות, ובהחלט החיזור העיקש שלו גרם לי לחשוב שהוא לא שווה יותר מדי, בטח שהאופי הנשמר והנפגע שלו. אמרתי לו גם שהעוקצנות שלי is here to stay ושהוא צריך ללמוד לחיות איתה בשלווה אם הוא מצפה להמשיך לדבר איתי כי זה משהו מאוד בסיסי באופן ההתנהלות שלי.

בניגוד למצבים שבהם הייתי חסרת ביטחון ברמות והרגשתי צורך להיות מובלת, הפעם נתתי לו את המושכות מבחירה מודעת ומכוונת. מרגשתי איך אני שולחת לתוך עצמי יד ומכבה את כפתור הטייס הראשי ופשוט נותנת לו להעיף אותי למקום שלו, למה שהוא מכיר ויודע, ומה שהוא יכול ללמוד אותי.

אני לא יכולה לכתוב כאן לפרטים כי זה היה מקרה מאוד גראפי, עשיתי הרמון דברים שבחיים לא ניסיתי (או יותר נכון נתתי לו לעשות אותם), ההסכם היה שאם ירגיש לי טוב אני נותנת לזה לקרותף ואם ירגיש רע אני אומרת ומפסיקים מיד, ואין דבר כזה לשדל אותי בכוח או לא בכוח למקום שמלחיץ או מכאיב לי בשום צורה. הוא עמד בכך בכבוד. עד כדי כך שאני הייתי צריכה לומר באופן ברור באופן מובהק שאני רוצה, שאני מרשה, שאני מאפשרת וכו'... בכל דבר שהוא מעבר לבסיס.

שלוש הגמירות הראשונות שלי הגיעו די מהר (אם כי יש לציין שהיה משחק מקדים ממושך), בזו אחר זו. הגעתי מתישהו לתשישות ופשוט נשכבנו זה לצד זו והוא פרס מעלינו שמיכה נעימה וצמרירית הדומה במרקם ובמראה שלה לכבשה. אחרי כמה דקות הגיעה פעם נוספת. בעוד אנחנו נחים הוא נשק לצד הפנימי של הירכיים שלי, קרוב מאוד למפשעה. חייכתי וגיחכתי קצת ואמרתי שאם הוא ימשיך ככה אני עוד עלולה לבקש להמשיך עוד.

הוא לא נתן לי לסיים את המשפט והמשכנו לעוד.

שתי האחרונות היו עוצמתיות מאוד. הרגשתי ממש פיצוץ הבוקע מגופי החוצה ומעיף את העור שלי לכל הכיוונים בהדף ענק. יכולתי להמשיך אבל החלטתי שזו נקודה טובה לעצור. נשכבתי שוב לצידו והפעם ביקשתי מפורשות שיחבק אותי. חזק. כשדברים חזקים מאוד קורים אני מאבדת תחושת חיבור לאיפה אני. הניתוק הזה לפעמים קצת מבעית ואני זקוקה לכך שיעטפו אותי.

לא יצא לי להגיע ללהשתמש בסטראפ און. יש לו אחד ויצא לנו לדון בזה, ויצא לי גם לראות אותו בעצמי וגם לגעת בו, אבל לא להשתמש בו. זה דורש אימונים. הוא אמר לי עוד מראש שזה אחד הדברים שהוא הכי אהב ומת למצוא לזה שותפה חדשה. אני מבחינתי רוצה לבדוק את האופציה הזו כי היא קורצת לי כבר לא מעט שנים, ואם יש מישהו שגם יש לו רצון וגם ניסיון וציוד, אז הוא בהחלט יכול לעזור לי לבחון עד כמה אני רוצה את זה באמת, ומבלי להשקיע בזה כלכלית (וזה ציוד יקר).

באופן כללי לבחור הזה יש הרבה ציוד בנושא אנאלי וזה נושא שבחרתי לא להתמודד איתו מאז האונס שעברתי. הוא מעולם לא משך אותי גם ככה אבל בהחלט שהפציעה הלא פשוטה שעברתי גרמה למשקעים לא מבוטלים (ולמרות שיצא לי לקרוא ולשאול על הנושא ולהבין שמעבר לכך שזה נעשה בכוח ובאיומים יש עניין של הכנה פיזית שיכולה לשנות מאוד את התפיסה והחוויה, לא הצלחתי להתנער מהסלידה מהנושא). תמיד כגברים מעלים את האופציה הזו אני מרגישה כאילו נתנו לי אגרוף בבטן או שואלים אותי אם בא לי שיתעללו בי. הוא לא עשה יותר מדי, הוא אפילו לא השתמש בשום ציוד למעט אצבע קטנה אחת, והחוויה הייתה חיובית ורגועה ולא מכאיבה, מה שגורם לי לשקול ברצינות לבחון את האופציה הזו מחדש איתו, ולו כדי לסגור מעגל מול הפחדים.

חזרתי הביתה עייפה כל כך, 5 שעות של הנאה צרופה ולימוד מרתק, מעבר לאביונה היה כאן עניין של לקחת את עצמי לאזור למידה ובחינה מחדש בדברים שעד היום היו זרים לי לגמרי, ונראה שמתחתי את עצמי עד הקצה בדיוק במידה הנכונה כדי לחוש במאמץ ובהישג מבלי לסיים את היום בכאב או תסכול.

יקח לי כמה ימים לעכל מה שעברתי ולגבש דעה על דברים אבל בכלליות החוויה הייתה עוצמתית וחיובית ואני שמחה שזכיתי לנסות אותה. גם הוא היה שמח, גם אחרי הכל לא יכול היה להוריד ממני את הידיים, והתחנן שאתלבש כבר כי היה לו הסדר ראייה עם הילדים שלו והוא היה חייב כבר לצאת לקחת אותם, ולא יכול היה להתרכז כל עוד הוא עדיין יכול לגעת בי. צחקתי מולו, כולי ערומה ומקמרת את הגב כדי לקרוב את גופי אליו ואמרתי "אדוני אתה מטריד אותי, אני סך הכל באתי לשתות אצלך קפה "

אני מרחמת על הבחור הצעיר, מהפעם הקודמת, אני אמורה לפגוש אותו שוב בקרוב, הפעם בחדר נורמלי שהוא שוכר לנו, הוא תמיד נופל עליי אחרי תותחים והוא סך הכל ילד שלא עושה דברים מטורפים, אני מתקשה להגיב אליו בעוצמות אחרי שמרוקנים לי את כל המאגרים.

נקווה לטוב...