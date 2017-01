1/2017

Malicious Bitches

ההורים שלי טועים רבות לגבי, אבל ישנו נושא מסוים אחד לפחות שתמיד צדקו בלאבחן - וזו החרדה שלי מרוע נשי. להרבה נשים יש רוע, ואם מותר לי להיות עם דעות קדומות בנושא - רוע נשי "הראדקור" הוא בעיקר נחלת חלקן של נשים חכמות ומתוחכמות. רוע מניפולטיבי ואפל שתמיד המגע איתו בעיקר הרתיע אותי. הרבה פעמים יוצא לי שהביעו סקפטיות בנאיביות שלי בגלל שאני בחורה חכמה שלא אוהבת לשחק משחקים, ובעיקר באנשים, ומסתבר שחברתית זה מצב די לא מקובל. אנשים מנסים להבין איפה המלכודות ואיך אני טורפת את הקלפים, כשלאמיתו של דבר מחשבותיי ורגשותיי תמיד פרוסים לפני באופן כן וישיר. כילדה זה נבע באמת ממקום בוסרי ונאיבי בעיקר, כאישה זו בחירה מודעת. אינני מפחדת מאיש. לא מביקורת ולא מדחייה ואפילו לא ממצב בו אנשים חושבים שיוכלו לסובב אותי באמצעות מה שהם יודעים עליי. לא כי אני חושבת שכולם אנשים טובים או כנים ברמה שאני מסוגלת להיות, אלא כי אני בוטחת בעצמי יותר מדי מכדי לעשות מאמצים והשקעות ביצירת מסכי הערפל והתדמיות השקריות. הפסיכלוג שלי לא אוהב את הרתיעה שלי מתחכום. הוא מייחס זאת למצפוניות היתר שלי, וטוען שבמסגרת התבגרות אני חייבת להגמיש את המצפון שלי יותר, וזה אומר גם לבחור אופציות כנות פחות ואולי גם אפלות מעט. לבחון את גבולותיי מחדש, גם אם אבחר בעתיד לשוב לאלה הקיימים. אני לרוב דוחה את האופציה כל מכל, אבל לאחרונה יצא לי מצב מעניין שלא ציפיתי שיהיה: חזרה. גברים שכבר הייתי איתם או שכמעט הייתי איתם ולבסוף אחד משנינו (או אפילו שנינו) ויתר על הרעיון - פתאום צצים שוב ומדברים כאילו לא היה שום דבר לפני, כאילו לא הוחלט לחתוך (לא פעם, לבקשתם או יוזמתם!) ומציעים את עצמם מחדש. אני מקבלת הצעות חדשות לפחות פעמיים בשבוע על בסיס שבועי וזה נחמד ומחמיא, אבל יש רמה אחרת של מחמיא כשבנאדם שכבר ראה וקיבל משהו רוצה פתאום שוב, ובייחוד אם עבר זמן ובזמן הזה לא דיברתם ובטח שלא ניסית לפתות. כאילו נשארתי להם בתוך הראש במידה מסוימת עד שהם הגיעו למצב שהם רוצים שוב, ופונים שוב, חלקם ברמה כל כך עוצמתית שקשה להאמין שהם כבר קיבלו את סבב הכיבוש להם. הם מתנהגים כמו אלה שמעריצים מרחוק ומעולם לא העזו לנסות לממש (ויש גם כאלה). ישנה התפלגות גם בקבוצה הזו. יש כאלה שאני עדיין מתה לנסות. יש כאלה שממש לא, ויש גם קבוצת ביניים שלתחום אפור שכזה. סוג של what if...? שכאלה. לשחקנים חוזרים יש לי חוקים אחרים. בכל זאת ראיתי, שמעתי, בדקתי וגיבשתי דעה. הם לא בגדר פנטזיה או מצב לא ברור, האינטואציה לגביהם חדה יותר. ואני מופתעת לומר שברוב המקרים אם שחקן חוזר היה לחלוטין מחוץ לתמונה מעבר ל-X זמן או X אנשים שעשיתי מאז אותה הנקודה, לרוב יורד לי ממנו לגמרי. הוא כמו סדרה מצליחה תקופתית שירדה מהמסכים וחזרה לשידורים חוזרים בארבע לפנות בוקר בערוץ שעוד שניה נסגר מתת-צפייה. old news. רובם המוחלט לא ייחודיים ברמת אין להם תחליף. בימים או אפילו השבועות לאחר מגע ראשוני מוצלח הדם ביעבע לי בעורקים מרוב כמיהה לעוד, ואם היה להם שכל הם היו מבינים כמה זה נקודתי ולא תמידי. לא הפכתי למעריצה מושבעת וגם לא התאהבתי, אבל הוזנתי מסם החיים שהיה להם לתת, ומשהחליטו לחתוך בשיא - מצאתי לי דילרים אחרים. כל גבר הוא שונה ואין מקום להשווואות, אבל הגישה שלי לסקס כמעט זהה לגישתי לאהבה בקטע הזה: אם יש לי ביד משהו טוב אז כל היתר ממש לא כזה מעניין. האם יש לי הבלחות לעוד פרטנרים? בהחלט, אני לא אקסקלוסיבית, אבל עם ההיצע שיש לי אני לא צריכה להתפשר על אנשים שבחרו במודע ובידיעה לחתוך אחרי פעם אחת, אני בנאדם מחוזר. מי שלא רוצה לחזר - שיחפש לו סקס מזדמן אחר. על לפחות מהיחס הכי מפנק שיש, והכי מכבד שיש, אני פשוט לא מתפשרת. וטוב לי עם הרף שהעמדתי. מי שעובר אותו מרוויח את זה ביושר ובמאמץ. אבל אני גם לא טיפשה, ולמדתי משהו קטן ומרושע אחד מהנשים האלה: אולי. כן זה כן. ולא זה לא. ואולי - זה אולי המקום הכי נתון למיקוח ולפרשנות שיש, ורק אני יודעת מה זה ה"אולי" הזה שלי. מה משמעותו לכל מקרה, לכל אדם או פעם. ואולי גם לא אשתף אותם בזה גם בהמשך.

